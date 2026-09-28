Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații importante în ziua audierilor miniștrilor propuși pentru a face parte din Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, deși votul de învestitură este programat pentru ziua de miercuri, în prezent coaliția nu beneficiază de majoritatea de 233 de voturi necesare pentru susținerea noului Executiv, conform Mediafax.

În timp ce președintele UDMR oferea aceste precizări, Tanczos Barna, propunerea formațiunii pentru Ministerul Agriculturii, susținea audierile în comisiile de specialitate din Parlament, obținând un aviz pozitiv.

Situația politică rămâne incertă în privința strângerii majorității parlamentare. Kelemen Hunor a subliniat că semnalele venite din partea celorlalte formațiuni nu sunt deocamdată încurajatoare pentru susținerea Cabinetului Mureșan.

„Miercuri am dori să fie un vot pentru a învesti acest guvern, Guvernul Mureșan, dar sigur, astăzi încă nu putem spune că suntem pe drumul cel bun. Adică nu avem 233 de voturi dacă luăm în calcul anunțurile oficiale ale liderilor din Parlament”, a declarat Kelemen Hunor.

Chestionat pe seama refuzului celor de la AUR de a participa la discuții, dar și în legătură cu decizia PSD de a nu vota noul Executiv, liderul UDMR a menționat că explicațiile aparțin direct conducerii acestor formațiuni.

„Trebuie să-i întrebați pe cei de la PSD, nu vreau să comentez deciziile unora sau altora, dar după 5 luni sau aproape 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern. Noi facem tot ce ține de noi, de această coaliție sau ce a mai rămas din vechea coaliție, PNL, USR și noi, să avem voturile necesare”, a spus președintele UDMR.

Formațiunile PNL, USR și UDMR însumează doar 170 de voturi, un număr insuficient pentru adoptarea hotărârii de învestire. Din acest motiv, dialogul a fost extins către reprezentanții PSD și ai minorităților naționale.

„Sigur, noi avem 170 de voturi, nu ajung, dar de aceea au fost discuții cu cei de la PSD, cu cei de la minorități. Să vedem, am pregătit un program de guvernare, zic eu corect, poate un pic mai ambițious decât ar fi trebuit pentru 2 ani de zile, dar asta nu este o problemă până la urmă, fiindcă trebuie să ai un program, cel puțin o viziune și un program pentru o perioadă mai lungă de timp. Și avem, cred, o echipă bună care poate fi votată oricând, de oricine care dorește să existe un guvern cu drepturi și cu puteri depline”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a vorbit și despre condițiile în care au avut loc negocierile politicilor și despre modul în care s-a încadrat premierul desemnat în termenele legale prevăzute de Constituție.

„Calendarul era așa cum poate să fie, într-un termen de 10 zile, de la desemnare până când depune programul de guvernare și lista are maxim 10 zile. Sunt convins că dacă negocierile ar fi mers mai bine cu PSD-ul, atunci ar fi putut să vină mai târziu cu programul de guvernare, fiindcă miercuri se împlinesc 10 zile de la desemnare. Dar cum negocierile nu prea au mers, așa am înțeles eu de la domnul Mureșan, atunci, sigur, sâmbătă dimineață, la ora 11, au depus programul de guvernare și lista de miniștri”, a explicat liderul UDMR.

El a atras atenția asupra climatului de dispută din ultimele luni și a cerut liderilor politici mai multă responsabilitate.

„Vedeți, în această perioadă de 5 luni, mai bine de 5 luni de zile din aprilie, au fost foarte, foarte multe discuții extrem, extrem de aprinse. Și niciunul n-a lăsat loc de bună ziua pentru celălalt. Și e greu să faci un pas înainte. Aici eu de fiecare dată am spus să lăsați orgoliile acasă, mai puține ego-uri, fiindcă țara va avea nevoie de un guvern după ce guvernul condus de Bolojan a picat la moțiunea de cenzură din 5 mai”, a declarat Kelemen Hunor.

Referitor la posibilitatea configurării unei noi majorități politice în eventualitatea în care Guvernul Mureșan nu trece de votul din Parlament, Kelemen Hunor a preferat să nu avanseze ipoteze până la numărarea efectivă a opțiunilor exprimate.

„A fost o majoritate în momentul moțiunii de cenzură și au mai fost majorități conjuncturale. Eu nu vreau să merg în speculații mai departe fiindcă până miercuri noi ne concentrăm asupra votului pe acest guvern. Până atunci eu nu vreau să merg mai departe ce se va întâmpla”, a declarat acesta.

Decizia privind pașii următori va depinde de rezultatul final al votului din Parlament. „Trebuie enumerate voturile și după, dacă vom vedea că nu e, sigur că președintele va decide. Acum e greu de spus ce se va întâmpla după miercuri dacă pică acest guvern”, a afirmat liderul UDMR.