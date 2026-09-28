Doliu în sportul românesc. A murit Radu Diaconescu, fostul căpitan al naționalei de baschet și deținător al unui record istoric
- Nicolae Comănescu
- 28 septembrie 2026, 19:12
Lumea sportului din România este în doliu după ce Federația Română de Baschet a transmis un anunț dureros în cursul zilei de luni. Fostul mare jucător, căpitan al reprezentativei naționale și antrenor Radu Diaconescu s-a stins din viață. Peste doar două luni, fostul sportiv ar fi urmat să împlinească vârsta de 82 de ani.
Doliu în sportul românesc. A murit Radu Diaconescu, fostul căpitan al naționalei de baschet și deținător al unui record istoric
Născut în anul 1944, Radu Diaconescu a făcut primii pași în baschetul de performanță la formația Academiei Militare, devenind rapid un nume de referință pentru generația din care a făcut parte. Pe parcursul carierei sale de jucător, el a îmbrăcat tricoul echipelor CCA București și Dinamo București, formații alături de care a reșit să cucerească 13 titluri de campion național. Această performanță reprezintă un record absolut în istoria baschetului din țara noastră.
Lider al echipei naționale timp de zece ani
Contribuția sa la nivelul primei reprezentative a fost una remarcabilă. Radu Diaconescu a adunat peste 220 de selecții la echipele naționale ale României, atât la nivel de juniori, cât și la seniori. Fostul baschetbalist a bifat prezențe la cinci ediții ale Turneelor Finale ale Campionatului European, iar timp de zece ani a purtat banderola de căpitan la loturile de tineret și seniori.
Carieră de succes pe banca tehnică și activitatea în străinătate
Pasiunea pentru sportul cu mingea la coș a rămas la fel de puternică și după încheierea activității de jucător. Între anii 1980 și 1990, el a ocupat funcția de antrenor principal la Academia Militară, iar în stagiunea 1983-1984 a pregătit echipa națională a României. Mai târziu, după ce s-a stabilit în Canada, a continuat să activeze în domeniu, colaborând inclusiv cu echipa Universității Carleton. În anii 2010, reputatul tehnician s-a întors pentru o perioadă în țară pentru a prelua banca tehnică a celor de la CSM București.
Mesajul transmis de Federația Română de Baschet
Reprezentanții forului național au transmis un mesaj de regret la trecerea în neființă a celui care a fost o emblemă a acestui sport. „Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului şi unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Odihnească-se în pace!”, este mesajul FRB.