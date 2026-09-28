Lumea sportului din România este în doliu după ce Federația Română de Baschet a transmis un anunț dureros în cursul zilei de luni. Fostul mare jucător, căpitan al reprezentativei naționale și antrenor Radu Diaconescu s-a stins din viață. Peste doar două luni, fostul sportiv ar fi urmat să împlinească vârsta de 82 de ani.

Născut în anul 1944, Radu Diaconescu a făcut primii pași în baschetul de performanță la formația Academiei Militare, devenind rapid un nume de referință pentru generația din care a făcut parte. Pe parcursul carierei sale de jucător, el a îmbrăcat tricoul echipelor CCA București și Dinamo București, formații alături de care a reșit să cucerească 13 titluri de campion național. Această performanță reprezintă un record absolut în istoria baschetului din țara noastră.

Contribuția sa la nivelul primei reprezentative a fost una remarcabilă. Radu Diaconescu a adunat peste 220 de selecții la echipele naționale ale României, atât la nivel de juniori, cât și la seniori. Fostul baschetbalist a bifat prezențe la cinci ediții ale Turneelor Finale ale Campionatului European, iar timp de zece ani a purtat banderola de căpitan la loturile de tineret și seniori.

Pasiunea pentru sportul cu mingea la coș a rămas la fel de puternică și după încheierea activității de jucător. Între anii 1980 și 1990, el a ocupat funcția de antrenor principal la Academia Militară, iar în stagiunea 1983-1984 a pregătit echipa națională a României. Mai târziu, după ce s-a stabilit în Canada, a continuat să activeze în domeniu, colaborând inclusiv cu echipa Universității Carleton. În anii 2010, reputatul tehnician s-a întors pentru o perioadă în țară pentru a prelua banca tehnică a celor de la CSM București.

Reprezentanții forului național au transmis un mesaj de regret la trecerea în neființă a celui care a fost o emblemă a acestui sport. „Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului şi unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Odihnească-se în pace!”, este mesajul FRB.