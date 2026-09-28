Proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă decisivă. Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fac un pas concret pentru realizarea uneia dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura sportivă din România. Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare sunt programate să înceapă oficial pe data de 1 octombrie, conform news.ro.

Conform precizărilor făcute de reprezentanții instituțiilor implicate, proiectul trece în etapa de execuție efectivă a infrastructurii după ce au fost finalizate toate adaptările tehnice necesare. Acestea au vizat optimizarea soluției de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu infrastructura de utilități din întreaga zonă.

Procesul de construcție va urma pași tehnici stabiliți clar pentru perioada următoare:

Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament;

Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați;

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale;

Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați.

Noua arenă multifuncțională va beneficia de o capacitate totală de 26.217 de locuri. Complexul modern va reuni terenul principal de fotbal, săli dedicate de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare pentru sportivi, muzeul clubului și spații administrative.

Finanțarea întregului proiect este asigurată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar activitatea de pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare urmează să intre într-un ritm susținut de lucru.

Până în acest moment, stadioanele Rapid, Steaua și Arcul de Triumf, finanțate din bugetul de stat, au fost date deja în folosință.

”Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, reafirmă angajamentul de a susține infrastructura sportivă din România, în general, și construirea Stadionului Dinamo, în mod specific.

Proiectul include și amenajarea heliportului Spitalului Clinic de Urgență Floreasca București”, a declarat anul trecut ministrul dezvoltării, Cseke Attila, despre acest proiect.