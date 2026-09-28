Parlamentul Ungariei a votat luni ridicarea imunității premierului Peter Magyar și a doi foști miniștri din guvernul condus de Viktor Orban, în trei dosare penale distincte. Decizia permite continuarea investigațiilor care îi vizează pe cei trei politicieni, în urma solicitărilor formulate de Parchetul General. Votul a fost adoptat cu 139 de voturi pentru, potrivit AFP.

Solicitarea Parchetului General a vizat imunitatea premierului Peter Magyar, a fostului ministru al Culturii și Inovației, Balazs Hanko, și a fostului ministru al Dezvoltării, Miklos Sesztak. Cei doi foști membri ai guvernului Orban sunt vizați de anchete privind presupuse fapte de corupție, în timp ce dosarul premierului are legătură cu un incident petrecut în 2024.

Moțiunea privind ridicarea imunității celor trei parlamentari a fost aprobată cu 139 de voturi pentru, din totalul de 199 de deputați. Reprezentanții Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și cei ai Partidului Popular Creștin Democrat (KDNP), aliații acestuia, au boicotat votul.

Pentru cei doi foști miniștri, decizia deschide calea continuării procedurilor judiciare legate de presupuse fapte de corupție comise în perioada în care ocupau funcții guvernamentale.

Premierul ungar Peter Magyar este vizat de o anchetă penală care are la bază un incident petrecut într-un club de noapte, în 2024. Acesta este acuzat că a luat telefonul unui bărbat care îl filma, după care l-ar fi aruncat în Dunăre.

Magyar a solicitat el însuși ridicarea imunității parlamentare și a catalogat dosarul drept o „mascaradă”. Liderul ungar a acuzat anterior Parchetul că încearcă să asocieze ancheta care îl vizează cu dosarele celor doi foști miniștri din guvernul Orban.

Fostul ministru al Culturii și Inovației, Balazs Hanko, deputat al partidului Fidesz, este vizat de o anchetă privind presupusa deturnare a unor fonduri publice în valoare de 47 de milioane de euro.

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a partidului Fidesz la alegerile parlamentare din 2026.

Ancheta vizează presupuse nereguli în gestionarea fondurilor publice, iar ridicarea imunității îi permite Parchetului să continue cercetările în acest caz.

Fostul ministru al Dezvoltării, Miklos Sesztak, deputat al KDNP, este vizat de o anchetă privind presupuse fapte de corupție legate de achiziționarea unor autobuze second-hand, în perioada 2014-2018.

Acesta este suspectat că ar fi primit mită de câteva milioane de euro în legătură cu achiziția unor vehicule la prețuri supraevaluate.

Dosarul vizează presupuse fapte comise în perioada în care Sesztak ocupa funcția de ministru, iar ridicarea imunității permite continuarea procedurilor judiciare.