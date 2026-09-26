Premierul Ungariei, Péter Magyar, și-a întrerupt sâmbătă discursul susținut în Piața Kossuth din Szolnok după ce un ou a fost aruncat spre el. Potrivit publicașiei ungare Index, în cadrul aceluiași miting, liderul Tisza a vorbit despre introducerea unei taxe pe avere, recuperarea unor active publice și schimbări privind administrația și sistemul constituțional.

Evenimentul de la Szolnok a reprezentat a treia oprire din noul turneu național al lui Péter Magyar, după Veszprém și Pécs. Turneul este programat să includă mai multe orașe înainte de oprirea finală la Budapesta.

În discursul său, Magyar a revenit asupra planului privind introducerea unei taxe pe avere pentru persoanele care dețin active de peste un miliard de forinți. Premierul a spus că măsura ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie și a prezentat-o drept una dintre promisiunile importante ale Tisza.

Magyar a criticat presa apropiată de Fidesz pentru atacurile la adresa acestei taxe și a susținut că opoziția față de măsură vine în principal din zona celor care dețin averi mari.

În acest context, el a făcut și o referire la omul de afaceri Lőrinc Mészáros și la soția acestuia, Andrea Várkonyi, reiterând că guvernul intenționează să introducă măsura.

O altă parte a discursului, care a durat aproximativ două ore, a vizat recuperarea unor active publice despre care premierul susține că au fost pierdute în perioada guvernelor precedente. Péter Magyar le-a transmis persoanelor care ar putea fi găsite responsabile pentru prejudicii aduse statului că restituirea banilor ar putea fi luată în calcul drept circumstanță atenuantă în dreptul penal.

„Ei cunosc numărul de cont al Trezoreriei de Stat a Ungariei și așteptăm transferul”.

Premierul și-a reluat și criticile la adresa sistemului de urmărire penală, acuzând procurorii că nu au intervenit în perioada în care, în formularea sa, țara era „jefuită ca în timpul invaziei mongole”. Magyar a vorbit și despre un proces mai amplu de reformă constituțională și a criticat sistemul administrativ la nivel județean moștenit de la guvernele conduse de Viktor Orbán.

El susține că unele structuri județene au funcționat ca mecanisme de recompensare politică și că persoane loiale au fost favorizate în detrimentul unor profesioniști. Premierul a spus că intenția guvernului este înlocuirea structurii pe care a descris-o drept „feudală” cu un sistem administrativ mai profesionist.

Incidentul s-a produs la scurt timp după începerea discursului lui Péter Magyar. Premierul vorbea despre recenta sa audiență privată la Papa Leon al XIV-lea când gărzile de corp au apărut în spatele său, după ce un obiect a fost aruncat spre scenă.

În primele momente, din imaginile transmise în direct nu a fost clar ce obiect fusese aruncat, iar Magyar a crezut că era vorba despre o băutură. Premierul și-a întrerupt discursul și s-a adresat persoanelor pe care le-a asociat cu Fidesz.

„Aș vrea să le cer trolilor Fidesz să nu mai arunce cu băuturi, pentru că aici sunt mulți civili și nu cred că vreunul dintre compatrioții noștri în vârstă sau vreun copil merită să fie stropit cu apă sau bere. Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici, nicio problemă”.

Magyar a încercat apoi să își continue discursul, în timp ce din mulțime au continuat să se audă mai multe strigăte. Ulterior s-a stabilit că obiectul aruncat spre premier fusese un ou.

După intervenția deputatei Tisza Andrea Rost, Péter Magyar a revenit pe scenă și a vorbit din nou despre incident.

Premierul a spus că susținătorii Tisza nu au mers, în timpul campaniei electorale, la evenimentele adversarilor politici pentru a huidui sau pentru a arunca cu obiecte. El a susținut că persoanele care au perturbat evenimentul său ar acționa pe fondul frustrării politice.

Magyar le-a cerut susținătorilor să nu reacționeze cu furie și a afirmat că unii dintre foștii alegători Fidesz trec printr-o perioadă în care își pierd comunitatea politică și încrederea în foștii lideri.

Imagini realizate la fața locului au surprins polițiști în civil reținând un bărbat suspectat că a aruncat oul spre premier. Potrivit relatărilor de la fața locului, acesta le-ar fi spus jurnaliștilor că regretă că nu l-a lovit pe Magyar în cap. În momentul intervenției poliției, bărbatul s-ar fi opus reținerii și a fost pus la pământ.