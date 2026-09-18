Viktor Orban își mobilizează partidul împotriva lui Peter Magyar. Noua guvernare, acuzată că a transformat Ungaria într-o „colonie” a Bruxellesului
- Mădălina Sfrijan
- 18 septembrie 2026, 23:20
Fostul premier ungar Viktor Orban, aflat acum în opoziție, își mobilizează partidul pentru o confruntare politică mai dură cu guvernul condus de Peter Magyar. La o întâlnire desfășurată la Kotcse, în sud-vestul Ungariei, liderul Fidesz a anunțat că perioada de răbdare s-a încheiat și că formațiunea sa intră într-o etapă de „rezistență națională”. Declarațiile au devenit publice după apariția unei înregistrări audio a discursului, potrivit Agerpres.
Viktor Orban spune că Fidesz va conduce „rezistența națională”
În discursul susținut în fața unui grup restrâns de intelectuali ai Fidesz, Viktor Orban a transmis că partidul trebuie să treacă la o confruntare politică directă cu noua putere de la Budapesta.
„Am terminat cu răbdarea, corectitudinea şi gesturile unilaterale”, a spus fostul premier. „Astăzi forţa conducătoare a rezistenţei naţionale este Fidesz şi aşa va rămâne”, a afirmat el, susținând că formațiunea dispune de structura, resursele, experiența politică și reprezentarea parlamentară necesare pentru a conduce această direcție.
Orban a transmis, de asemenea, că Fidesz îi va susține pe cei care sunt dispuși să se opună ceea ce el numește „autocraţie”, inclusiv persoane de stânga. În același timp, el a respins acțiunile îndreptate împotriva altor grupări de dreapta, pe care le consideră dăunătoare.
Fidesz își pregătește confruntarea cu guvernul
Printre obiectivele anunțate pentru perioada următoare se află confruntarea guvernului cu realitatea economică și politică și demascarea a ceea ce Orban numește „adevărata natură a sistemului neocomunist”.
Fostul premier ungar a anticipat, în discursul său, dificultăți economice majore, vorbind despre posibile falimente în administrațiile locale, agricultură și sectorul micilor afaceri. În viziunea sa, aceste probleme ar putea conduce la o „economie complet blocată”.
Mesajul marchează schimbarea poziției Fidesz după pierderea guvernării și instalarea formațiunii Tisza, condusă de Peter Magyar.
Orban acuză Bruxellesul că exercită influență asupra Ungariei
Viktor Orban a criticat și direcția actualei guvernări, susținând că aceasta ar fi anulat rezultatele economice obținute în cei 16 ani în care Fidesz s-a aflat la putere.
Fostul premier a susținut că Ungaria a ajuns o „colonie” aflată sub influența Bruxellesului. Această temă se înscrie în mesajul său politic privind suveranitatea Ungariei, pe care Fidesz o folosește în confruntarea cu guvernul lui Peter Magyar.
Liderul Fidesz admite problemele campaniei electorale
În același discurs, Orban a recunoscut că Fidesz nu a reușit să transmită alegătorilor mesajul de campanie potrivit căruia securitatea reprezenta prioritatea principală.
El a criticat durata și eficiența campaniei electorale, dar și prezența redusă a partidului în mediul digital. Evaluarea vine după înfrângerea electorală care a pus capăt celor 16 ani de guvernare Fidesz și a adus formațiunea Tisza la conducerea Ungariei.