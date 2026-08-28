Formațiunea Fidesz parcurge o perioadă de incertitudine profundă și încearcă să găsească soluții pentru a se adapta noii realități politice de la Budapesta. Schimbarea radicală de pe scena politică maghiară vine după ce partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut victoria în alegerile din luna aprilie. Rezultatul electoral a pus capăt celor 16 ani în care Viktor Orbán a condus Ungaria bazându-se pe o majoritate de două treimi în cadrul Parlamentului, notează Euronews.

În prezent, prăpastia din opțiunile electoratului este uriașă. Partidul Tisza se apropie de pragul de 70% în preferințele exprimate în sondajele de opinie, în timp ce Fidesz a coborât sub nivelul de 20%. Criza este accentuată și de retragerea din activitate a mai multor politicieni cu greutate, dar și de valul de anchete legate de presupuse fapte de corupție care au șubrezit imaginea formațiunii.

În acest context critic, conducerea Fidesz evaluează scenarii extrem de diverse, de la o reorganizare internă fără Viktor Orbán până la dizolvarea definitivă. Informațiile au fost confirmate pentru Euronews de o sursă care cunoaște îndeaproape situația din interiorul partidului.

Eșecul de la urne a adus o prima schimbare majoră: Viktor Orbán a renunțat la mandatul de parlamentar, după 36 de ani petrecuți în legislativul de la Budapesta. Totuși, în cursul lunii mai, membrii Fidesz l-au reales în funcția de președinte al partidului, oferindu-i sarcina de a contribui la definirea noii linii politice.

Subiectul viitorului Fidesz a fost supus dezbaterii interne printr-un chestionar recent. Membrilor li s-a cerut să analizeze motivele din spatele înfrângerii și să propună pașii următori. Opțiunile puse pe masă variază de la restructurarea completă a Fidesz și lansarea unei noi mișcări de dreapta, până la dizolvarea formațiunii și crearea unui nou partid conservator, cu o garnitură nouă de politicieni.

Deși sursele interne susțin că tensiunile s-au mai amortizat după alegeri, direcția finală este departe de a fi fixată.

„Viitorul partidului nu a fost încă decis. Am amânat pentru câteva luni decizia dacă merită să continuăm. Întrebarea rămâne deschisă, iar una dintre opțiuni este sfârșitul”, a declarat sursa din interiorul formațiunii, sub protecția anonimatului.

Ipoteza dizolvării partidului nu este privită cu ochi buni de toți apropiații fostului premier. Purtătorul de cuvânt al Fidesz, Bertalan Havasi, consideră nejustificată o astfel de măsură radicală.

„Personal, mi se pare de neimaginat ca Fidesz să nu existe și să nu existe sub numele de Fidesz”, a declarat Havasi.

În viziunea acestuia, abandonarea mărcii politice și a experienței acumulate doar din cauza pierderii unui scrutin electoral ar reprezenta „cea mai mare nebunie”.

De cealaltă parte, analiștii politici subliniază importanța faptică a prezenței acestei opțiuni pe agenda de lucru. În opinia experților, faptul că Fidesz ridică posibilitatea propriei dizolvări contează, pentru că arată că aceasta se numără printre scenariile conducerii.

Procesul de destabilizare este alimentat direct de plecarea unor figuri emblematice din administrație și parlament. În timpul verii, fostul ministru al Transporturilor János Lázár a efectuat vizite la organizațiile din teritoriu pentru a evalua pagubele suferite după alegeri, iar la scurt timp și-a depus mandatul și s-a retras din viața publică.

În luna iulie, Gergely Gulyás, fost ministru și fost lider al grupului parlamentar Fidesz, a renunțat la funcțiile deținute. Un alt nume important, fostul ministru de Externe Péter Szijjártó, a părăsit scena politică pentru a prelua o poziție în cadrul producătorului chinez de automobile BYD. De asemenea, fostul ministru Antal Rogán a ales să se retragă definitiv din activitatea publică.

Analiza de specialitate arată că, deși fiecare plecare poate fi explicată prin circumstanțele individuale ale politicianului, toate aceste mișcări acționează împotriva intereselor Fidesz. Purtătorul de cuvânt al formațiunii încearcă să vadă partea pozitivă și susține că schimbările pot facilita procesul de înnoire, deschizând drumul pentru o nouă generație de politicieni.

Pe fondul frământărilor interne a apărut și o nouă platformă politică, intitulată Civic Democrats (Democrații Civici). Lansată de fostul ministru al Dezvoltării Rurale Tibor Navracsics alături de Orsolya Ferenc, inițiativa își propune să deschidă un dialog mai larg cu votanții. Apariția sa a alimentat ipoteza creării unei aripi conservatoare mai moderate, deși fondatorii au negat că ar urmări o scindare a partidului.

Marea dilemă a membrilor rămâne posibilitatea reformării formațiunii sub conducerea lui Viktor Orbán. Fostul prim-ministru este vizat de critici dure din cauza averilor acumulate de apropiații săi în perioada în care s-a aflat la putere.

Nume importante din anturajul său, precum ginerele său István Tiborcz, tatăl său Győző Orbán și prietenul din copilărie Lőrinc Mészáros (devenit cel mai bogat om din Ungaria), au fost în centrul unor dispute aprinse din cauza afacerilor și a contractelor derulate cu statul. Sursele interne precizează că Viktor Orbán nu a oferit până acum explicații suficiente cu privire la aceste acuzații.

Decizia privind menținerea sa la conducere va fi luată în luna mai a anului viitor, până când Orbán își va păstra mandatul de președinte al Fidesz.

În ciuda problemelor de pe plan intern, Fidesz își păstrează deocamdată legăturile la nivel european. Partidul rămâne membru fondator al grupului Patrioții pentru Europa din Parlamentul European, formațiune din care face parte și AUR. În plus, fostul premier se bucură în continuare de susținerea unor parteneri conservatori de linie dură, precum Marine Le Pen în Franța sau Matteo Salvini în Italia.

Cu toate acestea, pierderea guvernării la Budapesta a diminuat capacitatea de influență politică a lui Orbán în afara granițelor.

Luni decisive urmează pentru viitorul Fidesz. Formațiunea este pusă în situația de a alege între reconstrucția în jurul liderului istoric, continuarea drumului fără Viktor Orbán sau o reorganizare structurală completă care ar putea merge până la dizolvarea definitivă.