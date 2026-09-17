Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat joi că demisionează din funcția de președinte al PNL Gorj. El spune că decizia, la care afirmă că s-a gândit de câteva luni, îi va permite să vorbească mai liber în Parlament despre problemele județului. Iordache rămâne membru al PNL și precizează că nu renunță la proiectele pentru Gorj.

„Din respect pentru oamenii care au avut și au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al PNL Gorj”, a transmis Ion Iordache într-un mesaj publicat pe Facebook.

Deputatul liberal și-a intitulat mesajul „O decizie pentru conștiință” și spune că a amânat mai multe luni momentul demisiei.

„De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este ușor să te desparți de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp și speranță. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care ești”, a transmis Iordache.

El a vorbit și despre perioada de dinaintea intrării în politică și despre experiența sa profesională, afirmând că a intrat în viața politică pentru a pune în slujba comunității ceea ce a învățat și a construit.

„Am intrat în politică nu pentru funcții, ci pentru a pune în slujba oamenilor o parte din ceea ce am învățat și am construit”, a spus deputatul.

Iordache afirmă că, în calitate de parlamentar, a susținut interesele oamenilor din Gorj inclusiv atunci când pozițiile sale nu au fost convenabile pentru partid.

Deputatul PNL a precizat că demisia de la conducerea organizației județene nu înseamnă că renunță la activitatea politică sau la implicarea pentru Gorj.

„Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc. Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile și așteptările județului nostru”, a transmis Iordache.

El spune că, fără funcția de conducere din PNL Gorj, va putea să își exprime pozițiile fără ca acestea să fie raportate la responsabilitatea sa în partid.

„Voi putea vorbi mai clar și mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziție să fie judecată prin prisma unei funcții de partid și fără obligația de a apăra decizii în care nu cred”, a afirmat deputatul.

Iordache a precizat că va continua să colaboreze cu membrii organizației și să se implice în proiectele comune.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcție, rămân alături de colegii mei în proiectele comune”, a transmis acesta.

Deputatul și-a încheiat mesajul explicând alegerea pe care spune că a făcut-o prin demisia de la conducerea organizației județene: „Nu aleg funcția. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna.”

Demisia lui Ion Iordache de la șefia PNL Gorj a fost anunțată în aceeași zi în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.