Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, consideră că Alianța pentru Uniurea Românilor (AUR) nu mai poate fi ținut pe termen lung în afara guvernării, în contextul actual al Parlamentului. Liberalul a declarat, pentru Gândul, că formațiunea condusă de George Simion ar trebui să își asume responsabilitatea guvernării, dacă beneficiază în continuare de sprijin electoral.

Ciucu a afirmat că principala întrebare este dacă AUR poate fi menținut în afara puterii pe termen mediu și lung. În opinia sa, dacă răspunsul este negativ, partidul ar trebui să ajungă la guvernare pentru a-și demonstra capacitatea de a administra țara.

El a vorbit și despre o eventuală colaborare PNL-AUR, dar a spus că, deocamdată, nu se pune problema întrucât a participat la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. „Nu suntem incompatibili cu AUR”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Ciprian Ciucu a declarat că pot exista situații în care voturile din partea AUR să fie folosite conjunctural pentru obținerea unor rezultate sau pentru deblocarea unor situații politice. Dar, a adăugat prim-vicepreședintele PNL, acest lucru nu ar însemna automat o colaborare politică pe termen lung.

„Sunt anumite voturi conjuncturale care se duc la anumite rezultate, să deblocheze situații. În acea situație, pe situații punctuale, poți avea discuții. Și e normal să ai discuții”, a spus Ciucu.

Liderul liberal a identificat însă și un posibil risc. El a spus că problema ar apărea în cazul în care AUR ar ajunge să „captureze statul” și ar refuza ulterior să renunțe la controlul asupra instituțiilor.

În ceea ce privește o posibilă formulă de guvernare, Ciucu a indicat PSD drept partenerul cu care AUR ar putea forma o majoritate parlamentară. El a argumentat că AUR nu poate intra acum într-o alianță de guvernare cu PNL, după ce formațiunea condusă de George Simion a contribuit la demiterea Guvernului Bolojan, votând alături de PSD la moțiunea de cenzură.

„AUR nu poate guverna cu PNL în acest moment, pentru că a dat jos Guvernul, dar poate guverna cu PSD, pentru că împreună au dat jos Guvernul”, a declarat Ciucu.

El a susținut că cele două formațiuni ar trebui să își asume public o eventuală colaborare parlamentară și să construiască o majoritate.

Ciucu a sugerat, în același timp, că AUR ar putea să nu urmărească în mod real intrarea imediată la guvernare, ci să aștepte alegerile din 2028 pentru a-și consolida poziția electorală.

Declarațiile au fost făcute înaintea noilor consultări convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. La consultări participă, între altele, PSD, AUR și PNL.