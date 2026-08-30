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Ciucu, după inaugurarea Parcului Liniei: Urmează Insula Lacului Morii

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Ciucu, după inaugurarea Parcului Liniei: Urmează Insula Lacului Morii
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Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, duminică seară, că administrația bucureșteană va continua investițiile în amenajarea unor noi spații verzi și zone de promenadă. Declarația vine după ce edilul a vizitat Parcul Liniei din Sectorul 6, la o zi de la inaugurarea celei de-a treia etape a proiectului.

„Faza III a Parcului Liniei a ieșit bine”

Ciucu s-a declarat mulțumit de rezultatul lucrărilor și a apreciat că noua zonă de agrement poate deveni una dintre principalele destinații de promenadă pentru locuitorii cartierului Militari, una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei.

Primarul a subliniat că zona nu dispunea anterior de un parc de mari dimensiuni, iar transformarea fostei infrastructuri feroviare a permis amenajarea unui spațiu verde de tip liniar.

„Faza III a Parcului Liniei a ieșit bine”, a transmis Ciucu, menționând că proiectul a presupus inclusiv exproprieri și valorificarea terenului ocupat în trecut de linia de cale ferată.

Insula Lacul Morii, următorul proiect

Potrivit edilului, atmosfera din noul parc este asemănătoare cu cea din primele două etape ale proiectului, iar numărul mare de oameni prezenți după inaugurare indică interesul bucureștenilor pentru astfel de amenajări.

Ciucu a afirmat că Parcul Liniei ar putea deveni, în timp, „cea mai frumoasă promenadă de cartier” din Capitală.

Parcul Liniei

Sursa foto: Parcul Liniei/ Facebook

În același mesaj, primarul general a anunțat și următoarele proiecte pe care administrația intenționează să le dezvolte. Printre acestea se află amenajarea Insulei Lacul Morii și proiectul parcului liniar din zona Lacului Morii.

Felicitări primăriei de sector pentru Parcul Liniei

Edilul a transmis, totodată, felicitări echipei Primăriei Sectorului 6 pentru finalizarea proiectului și pentru continuarea investițiilor în infrastructura verde.

Ciprian Ciucu a precizat că luni intenționează să verifice personal lucrările din Parcul Herăstrău, unde urmează să aibă o discuție cu reprezentanții constructorului.

Mesajul primarului vine în contextul în care transformarea unor foste zone industriale sau infrastructurale în spații verzi a devenit una dintre direcțiile importante ale administrației Capitalei.

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