Parcul urban din Sectorul 6 a fost amenajat printr-o investiţie de aproape 59 de milioane de lei, finanţată din fonduri europene, naţionale şi de la bugetul sectorului. Proiectul transformă 3,4 hectare de teren într-o zonă de agrement cu spaţii verzi, locuri pentru sport şi zone de promenadă. Premierul demis Ilie Bolojan a anunţat că insula va fi deschisă din 18 septembrie.

Insula Lacul Morii, din Sectorul 6 al Capitalei, a fost reamenajată printr-un proiect care urmăreşte să ofere locuitorilor un spaţiu destinat relaxării, mişcării şi petrecerii timpului liber. Din suprafaţa totală de 3,4 hectare, 2,3 hectare sunt ocupate de spaţii verzi.

Valoarea investiţiei se ridică la aproape 59 de milioane de lei, bani proveniţi din fonduri europene, naţionale şi din bugetul Sectorului 6. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat recent zona alături de primarul Sectorului 6, Paul Moldovan.

Premierul interimar susţine că amenajarea insulei reprezintă mai mult decât un proiect de modernizare a unei zone de agrement. El consideră că astfel de investiţii contribuie direct la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor şi la apropierea oamenilor de oraşul în care trăiesc.

„Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul oraşului. Cred că investiţiile în zonele urbane – parcuri, zone de agrement, spaţii pietonale şi centre istorice – sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură. Ele ţin de viaţa de zi cu zi şi de legătura dintre oameni şi oraşul lor. Când am văzut aici, în Sectorul 6, oameni plimbându-se, copii jucându-se şi vârstnici stând pe o bancă, mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea şi de cât de onorant este să fii primar şi să poţi transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitatea ta. În astfel de momente, simţi cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când eşti într-o funcţie publică”, a transmis Ilie Bolojan.

El a mulţumit persoanelor implicate în realizarea proiectului şi a evidenţiat contribuţia lui Ciprian Ciucu şi Paul Moldovan.

„Mulţumesc tuturor celor care, din Timişoara până în Constanţa, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava, fac din oraşe locuri mai bune pentru oameni”, a mai transmis premierul interimar.

În februarie 2025, Ciprian Ciucu, care ocupa atunci funcţia de primar al Sectorului 6, anunţa demararea lucrărilor pentru amenajarea insulei Lacului Morii, parte a celei de-a doua etape a proiectului de modernizare a parcului.

Planurile prevedeau amenajarea unor zone pentru plajă şi activităţi culturale, plantarea unui număr mare de arbori şi instalarea unor facilităţi pentru practicarea sporturilor nautice fără motor. Proiectul includea şi prezenţa salvamarilor, precum şi amenajarea pontoanelor.

„Va fi mai atractiv şi mai fain decât zona Herăstrău”, declara atunci Ciprian Ciucu, care între timp a devenit primar general al Capitalei.