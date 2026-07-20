Amenajarea noului parc Grozăvești a început, investiția vizând transformarea unei suprafețe de aproape 31.000 de metri pătrați într-o zonă cu spații verzi, facilități pentru sport și locuri dedicate relaxării. Anunțul a fost făcut de Diana Buzoianu, ministrul Mediului. În acest context, un șir de ironii între ministru și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras numeroase comentarii din partea internauților.

Potrivit ministrului, proiectul a început în urmă cu mai mulți ani, după recuperarea terenului destinat amenajării parcului.

„Astăzi încep lucrările la noul parc Grozăveşti care va cuprinde inclusiv spaţii verzi care au fost ani de zile pierdute!“, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Noul parc va ocupa o suprafață de 30.991 de metri pătrați și va include spații verzi, pajiști înflorate, terenuri de sport, două locuri de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, hamace, un spațiu destinat câinilor, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă pentru evenimente.

Proiectul mai prevede plantarea a 355 de arbori noi, alături de cei 479 existenți, precum și a 1.500 de arbuști și aproape 3.000 de metri pătrați de plante perene și ornamentale.

Conform planului, un fost vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități educaționale, iar parcul va beneficia de iluminat modern, sistem automatizat de irigații și mobilier urban.

Ministrul Mediului l-a felicitat și pe Ciprian Ciucu pentru implicarea în proiect.

„Felicitări, domnule Ciucu, pentru că aţi sprijinit în ultimii ani acest proiect! Şi felicitări actualului primar al sectorului 6 pentru că a continuat proiectul, după preluarea mandatului! Mult spor, Mihaela Ştefan, în finalizarea acestor lucrări, în calitate de viceprimar!”, a scris aceasta.

Răspunsul primarului general al Capitalei a venit la scurt timp.

„L-am sprijinit? Asta e bună ????. Nu, m-am ocupat să se întâmple, să fie proiectat şi executat”, a fost replica lui Ciprian Ciucu.

Comentariul edilului a atras un șir de comentarii din partea mai multor utilizatori ai rețelei de socializare.

„Ironie de autobază” și „De asta nu avem guvern de atâtea luni, că ne pune semantica beţe în roate. V-a adresat felicitări. Puteaţi să comentaţi despre ce a însemnat concret acest sprijin fără să fiţi maliţios. Pe cine ajută că aţi ironizat-o?”, au scris internauții în secțiunea de comentarii.