Electrocentrale București (ELCEN) a oprit preventiv și controlat, vineri, grupul energetic în cogenerare de la CET Grozăvești, după ce temperaturile foarte ridicate ale apei de răcire au creat riscul supraîncălzirii echipamentelor. Compania dă asigurări că furnizarea apei calde către consumatorii din București continuă în condiții normale, iar luni dimineață va fi pornită CET Progresu pentru a suplimenta producția de energie electrică.

ELCEN arată că măsura a fost luată pentru protejarea instalațiilor și evitarea unei avarii majore.

Apa utilizată pentru răcirea instalațiilor, preluată din râul Argeș, a atins temperaturi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius din cauza valului de căldură. În aceste condiții, a apărut o tendință de supraîncălzire a lagărelor turbinei.

Grupul energetic de la CET Grozăvești fusese repornit în 3 august și funcționa în regim de cogenerare, livrând zilnic aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național.

Compania explică faptul că nivelul scăzut al consumului de energie termică din această perioadă a contribuit la apariția dificultăților de funcționare.

În același timp, zona alimentată de CET Grozăvești este limitată temporar din cauza lucrărilor de reabilitare efectuate de Termoenergetica la rețeaua de transport.

Ca urmare, volumul de apă aflat în circulație nu a mai reușit să preia suficientă căldură produsă de grupul în cogenerare. Temperatura agentului termic a ajuns la aproximativ 95-100 de grade Celsius pe tur și la peste 75 de grade pe retur, ceea ce a diminuat capacitatea de răcire a ansamblului cazan-turbină.

Specialiștii ELCEN au decis oprirea controlată a instalației înainte ca aceasta să atingă limitele critice de siguranță.

ELCEN transmite că oprirea turbinei nu afectează alimentarea cu apă caldă a locuitorilor din București.

Producția agentului termic necesar preparării apei calde menajere este asigurată prin funcționarea unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), pus în funcțiune imediat după oprirea grupului energetic.

Pentru a compensa reducerea producției de energie electrică și pentru a sprijini Sistemul Energetic Național, aflat într-o perioadă de consum ridicat, ELCEN va porni luni dimineață instalațiile de la CET Progresu.

Compania mai anunță că instalațiile de la CET Grozăvești sunt monitorizate permanent, iar reluarea funcționării grupului energetic va fi analizată imediat ce temperaturile și condițiile de răcire vor permite exploatarea în parametri normali.