Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat noi măsuri pentru gestionarea crizei apei și a explicat că autoritățile au discutat cu țările vecine pentru a asigura importurile de energie necesare menținerii echilibrului în sistemul energetic național.

El a adăugat că populația nu va fi afectată de aceste restricții, iar spitalele, sanatoriile, stațiile de gaze și de țiței, precum și alte obiective esențiale vor fi exceptate de la aplicarea măsurilor.

„Am discutat cu țările vecine pentru a putea asigura importul de energie. Avem conexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali care sunt racordați la Sistemul Energetic Național, pe tranșe de clienți, lucru pe care îl vom stabili mâine.

Consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, spitalele, sanatoriile, stațiile de gaze, cele de țiței și așa mai departe sunt exceptate”, a afirmat premierul demis.

Bolojan a anunțat că va fi format un centru operativ național în sectorul energetic.

„Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic care cuprinde reprezentanții principalilor producători și furnizori, care vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun. Vom avea în vedere ca grupurile de producție să funcționeze la puterea maximă posibilă. Am avut în vedere ca zona de exporturi să se vadă exclusiv când avem excedent”, a mai spus el.

Premierul demis a vorbit și despre intervențiile desfășurate pe Dunăre în ultimele zile.

„Lucrările de pe Dunăre sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă astfel încât să avem un debit care să permită funcționarea Grupului II de la Cernavodă. E foarte important ca în țările vecine de unde importăm să se asigure funcționarea normală a acestor sisteme”, a mai spus premierul demis.