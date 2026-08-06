Seceta prelungită afectează tot mai puternic județul Bihor, unde locuitorii din zece localități au rămas cu acces limitat la apă potabilă. În unele zone, alimentarea se face doar două-trei ore pe zi, după ce nivelul râurilor și al pâraielor a ajuns la minime istorice. La începutul acestei săptămâni, premierul Ilie Bolojan a declarat că România înregistrează, în fiecare seară, un deficit important de energie, acoperit prin importuri de aproximativ 2.000-2.500 MW, pe fondul secetei severe, al reducerii producției hidro și al funcționării la capacitate redusă a centralei nucleare de la Cernavodă. Guvernul a transmis atunci că limitarea obligatorie a consumului va fi luată în calcul doar dacă măsurile voluntare nu vor avea efectele necesare pentru menținerea echilibrului în sistem.

Directorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri, Sandor Pasztor, a declarat că situația hidrologică este fără precedent.

„De 140 de ani de când adunăm date hidrologice, nu au fost înregistrate debite atât de mici”, a arătat acesta.

Potrivit măsurătorilor efectuate în ultimele 24 de ore, la 12 stații hidrometrice din bazinul Crișurilor au fost înregistrate debite minime istorice, inclusiv pe râurile Crișul Negru, Holod, Topa și Bistra.

Mai mult, la opt stații hidrometrice apa nu mai curge, ci doar băltește, iar peste 40% dintre pârâurile și pâraiele din zona montană a bazinului Crișurilor au secat.

Din cauza deficitului de apă, autoritățile au introdus restricții în localitățile Săcuieni, Remetea, Valea lui Mihai, Ciumeghiu, Tarcea, Țețchea, Popești, Curățele, Șuncuiuș și Borod.

În unele dintre aceste localități alimentarea cu apă este întreruptă între orele 21:00 și 6:00, iar în altele apa este furnizată doar două-trei ore pe zi.

Joi, la Prefectura Bihor a avut loc o întâlnire cu primarii și reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din județ, dedicată situației generate de secetă.

„Le-am prezentat primarilor și celor prezenți situația hidrologică și am făcut un apel la un consum rațional al apei în toate UAT-urile. Noi deja am notificat consumatorii mari din 22 iulie să reducă consumul, ca să putem asigura apa necesară populației”, a declarat Sandor Pasztor.

Directorul ABA Crișuri estimează că perioada de secetă se va menține până la începutul lunii octombrie.