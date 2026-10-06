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Premiul Nobel pentru Fizică 2026, acordat lui Francis Halzen pentru descoperirea neutrinilor cosmici de înaltă energie

Premiul Nobel pentru Fizică 2026, acordat lui Francis Halzen pentru descoperirea neutrinilor cosmici de înaltă energie
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Premiul Nobel pentru Fizică pe 2026 a fost acordat marți de Academia Regală Suedeză de Științe lui Francis Halzen, pentru contribuțiile decisive la dezvoltarea Observatorului de neutrini IceCube și la descoperirea neutrinilor de înaltă energie proveniți din surse astrofizice.

Ce cercetări a făcut laureatul Nobel pentru fizică

Anunțul a fost făcut de Ellen Moons, secretarul general al Academiei. Cercetătorul american a avut un rol esențial în dezvoltarea proiectului IceCube, un observator construit în gheața de la Polul Sud, destinat detectării neutrinilor proveniți din cele mai energetice procese din Univers.

Halzen a prezentat încă din 1988 ideea folosirii gheții antarctice pentru detectarea acestor particule. Atunci când un neutrin interacționează cu un nucleu atomic, poate produce o scânteie de lumină, detectabilă cu ajutorul unor senzori amplasați în gheață.

Neutrinii se află pretutindeni și pot traversa Pământul și organismele fără să fie observați. Interacțiunile lor cu materia sunt extrem de rare, însă tocmai această caracteristică le permite cercetătorilor să obțină informații despre procese cosmice inaccesibile prin alte metode.

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Un avantaj important al gheții de la Polul Sud este volumul său uriaș și nivelul redus de interferențe. Pentru detectarea neutrinilor cosmici de energie foarte mare este nevoie de o cantitate enormă de material. IceCube se întinde pe aproximativ un kilometru cub de gheață și a fost finalizat în 2011.

Ce a descoperit Francis Halzen la IceCube

Observatorul a permis identificarea primilor neutrini de înaltă energie și, ulterior, detectarea unor particule despre care cercetătorii au stabilit că provin din afara Sistemului Solar. Aceste observații au deschis un nou domeniu de cercetare privind sursele cosmice capabile să genereze particule cu energii extreme.

Premiul Nobel pentru fizică

Premiul Nobel. Sursa: Wikipedia

Potrivit Academiei, datele colectate în continuare de IceCube ar putea oferi informații despre mediile extrem de violente în care sunt produși neutrinii și ar putea contribui la descoperirea unor fenomene cosmice necunoscute.

119 Premii Nobel pentru Fizică acordate până în prezent

Din 1901 până în prezent au fost acordate 119 Premii Nobel pentru Fizică. Cinci femei au primit această distincție, iar John Bardeen rămâne singura persoană recompensată de două ori în acest domeniu.

Sezonul Premiilor Nobel continuă miercuri, 7 octombrie, cu Premiul pentru Chimie, urmat joi de Nobelul pentru Literatură și vineri de Premiul pentru Pace. Premiul pentru Științe Economice va fi anunțat luni, 12 octombrie.

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