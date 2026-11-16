România, Estonia și Suedia au cerut luni o reacție europeană comună și fermă la intensificarea acțiunilor ostile ale Rusiei, de la atacurile cu drone din Marea Neagră până la tentativele de sabotaj, potrivit Euronews.

Apelul a fost făcut în contextul discuțiilor miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene despre sprijinul pentru Ucraina și rolul Europei în eventualele negocieri de pace.

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat că va solicita o coordonare mai strânsă între NATO și Uniunea Europeană, după incidentele recente de pe coasta românească a Mării Negre.

„Am avut patru alerte în 24 de ore și trei nave lovite în weekend. Este inacceptabil”, a declarat ministrul înaintea reuniunii. El a cerut statelor partenere să continue să contribuie cu capabilități pentru consolidarea securității în România.

Duminică, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Canalului Sulina, o rută importantă pentru transportul mărfurilor între Dunăre și Marea Neagră, folosită și de Ucraina pentru exporturi. Nu au fost raportate victime, iar echipajele au reușit să stingă incendiile izbucnite la bord.

Neculăescu urma să prezinte și stadiul proiectului Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, care ar trebui dezvoltat până în 2027. Acesta va avea rolul de a identifica amenințări maritime, inclusiv drone și atacuri asupra cablurilor submarine.

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a atras atenția asupra unei tentative de sabotaj vizând compania Threod Systems, incident atribuit de autoritățile de securitate din Estonia serviciilor de informații militare ruse, GRU. Oficialul a anunțat că țara sa pregătește închiderea punctelor de trecere rutieră de la granița cu Rusia și a cerut consecințe pentru acțiunile ostile.

La rândul său, șefa diplomației suedeze, Maria Malmer Stenergard, a afirmat că intensificarea atacurilor hibride reflectă frustrarea Kremlinului față de lipsa victoriilor în Ucraina. Ea a cerut unitate europeană și măsuri pentru pregătirea populației în fața unor eventuale crize, menționând investițiile Suediei în apărarea civilă.

În paralel, liderii europeni au convenit ca reprezentanți ai Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și Poloniei, alături de oficiali ai Consiliului European și NATO, să reprezinte Europa în eventuale negocieri privind încetarea focului în Ucraina.