Nava comercială BETUL 8, care plecase din Tulcea cu destinația Egipt, s-a scufundat luni, 16 noiembrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, potrivit Reuters.

Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați în urma unei operațiuni la care au participat nave bulgare, românești și turcești, precum și mijloace aeriene ale Forțelor Aeriene bulgare.

Cargoul naviga sub pavilion somalez și transporta grâu în vrac. Semnalul de urgență a fost recepționat la ora 9:15 de Centrul de Coordonare a Salvărilor Maritime din Varna.

Incidentul s-a produs la aproximativ 40 de mile marine sud-est de Capul Kaliakra, în largul Bulgariei. Informațiile privind salvarea întregului echipaj au fost confirmate ulterior de presa bulgară.

Autoritățile bulgare au coordonat intervenția prin intermediul Direcției Generale pentru Activități de Salvare de Urgență din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă.

La locul incidentului au fost trimise patru nave aparținând Grupului Naval de Contramăsuri împotriva Minelor din Marea Neagră (MCM Black Sea):

două nave bulgare;

o navă românească;

o navă turcească.

Operațiunea a beneficiat și de sprijin aerian. Forțele Aeriene bulgare au mobilizat două elicoptere Cougar și un avion Su-25 pentru supravegherea și cercetarea zonei în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor publicate de televiziunea bulgară bTV, intervenția s-a încheiat cu salvarea tuturor celor 12 marinari. Echipajul era format din opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri.

Nava comercială BETUL 8 naviga sub pavilion somalez și efectua un transport de grâu în vrac din România către Egipt.

🚨 Karadeniz'de batan BETUL 8'in mürettebatı sağ salim kurtarıldı 📍 Kaliakra Burnu açıkları, Bulgaristan 📅 16 Kasım · 🕒 10.15 (TSİ) Kayıp haberlerine itibar etmeyin: Türk denizcilerin de bulunduğu 12 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. #BETUL8 #Denizcilik https://t.co/l77XVePoR4 — The Maritime Voice (@MaritimeVoice) November 16, 2026

Portul de plecare a fost Tulcea, iar destinația finală era Egiptul. Cargoul se afla în zona economică exclusivă a Bulgariei atunci când echipajul a transmis semnalul de urgență.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o explicație oficială privind cauza avariei care a dus la scufundarea navei. Nici împrejurările exacte în care cargoul a ajuns în această situație nu au fost clarificate public.

Scufundarea cargoului BETUL 8 are loc într-o perioadă în care traficul comercial din Marea Neagră este afectat de riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina.

Agenția Reuters amintește că în ultimele săptămâni au fost raportate atacuri cu drone asupra unor nave aflate în apropierea coastelor României și Bulgariei. Potrivit agenției, experții au asociat aceste incidente cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Totuși, până la publicarea informațiilor disponibile, nu exista o confirmare că BETUL 8 ar fi fost atacat sau că scufundarea ar avea legătură cu aceste incidente. Cauza trebuie stabilită în urma verificărilor autorităților maritime.

Salvarea celor 12 membri ai echipajului reprezintă principalul rezultat al operațiunii desfășurate luni în Marea Neagră. Circumstanțele producerii accidentului maritim rămân însă de clarificat.

Autoritățile urmează să stabilească ce a provocat avaria și în ce condiții s-a scufundat cargoul care plecase din Tulcea spre Egipt.