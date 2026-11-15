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Pagube importante pe cele trei nave lovite de drone la gurile Dunării. Incendii și distrugeri la bord. FOTO

Pagube importante pe cele trei nave lovite de drone la gurile Dunării. Incendii și distrugeri la bord. FOTONavă avariată Marea Neagră. Sursa foto: MApN
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Din cuprinsul articolului

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în decurs de câteva ore, iar incidentele au provocat pagube importante la bord. Fotografiile surprinse după atacuri arată geamuri sparte, echipamente distruse și urme ale incendiilor izbucnite în urma impacturilor. Nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, primul incident a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21:10. Petrolierul EVIA PETROL V, care naviga sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina.

Atacurile cu drone au lăsat urme pe trei nave comerciale. Imagini cu pagubele de la bord

În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu.

La aproximativ 35 de minute distanță, un al doilea atac a vizat vrachierul MARSOL, aflat la circa cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Și în acest caz, lovitura dronei a provocat un incendiu la bord.

Imaginile realizate după cele două incidente surprind urmele lăsate de flăcări și distrugerile provocate de impact.

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Nava

Navă. Sursa foto: MApN

Mai multe geamuri au fost sparte, iar unele componente și echipamente de pe nave au fost afectate de incendii.

navă avariată Marea Neagră

navă avariată Marea Neagră. Sursa foto: MApN

A treia navă lovită de dronă în apropierea gurilor Dunării

Un alt incident a fost raportat ulterior de Ministerul Apărării. Nava comercială ALI NAJAFOV a fost lovită de o dronă în cursul nopții, tot în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, un incendiu a izbucnit la bord, însă echipajul a reușit să îl stingă.

„O altă navă comercială, ALI NAJAFOV, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj. Nu au fost raportate victime”, a transmis Ministerul Apărării.

navă avariată Marea Neagră

navă avariată Marea Neagră. Sursa foto: MApN

Cum arată cele trei nave lovite de drone la gurile Dunării

Fotografiile surprinse pe cea de-a treia navă arată, de asemenea, pagubele produse în urma loviturii. În niciunul dintre cele trei incidente nu au fost raportate victime.

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