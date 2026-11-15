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Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Anunțul MApN

Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Anunțul MApNDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O nouă navă comercială a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Incidentul s-a produs la bordul navei Ali Najafov, unde impactul a provocat un incendiu, potrivit MApN.

Atacurile cu drone continuă în Marea Neagră. Încă o navă a fost lovită în apropiere de Sulina

Membrii echipajului au reușit să stingă flăcările, fără să fie înregistrate victime, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică - n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime în urma acestui incident.

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Alte două nave comerciale, lovite de drone sâmbătă seară

Incidentul din apropierea gurilor Dunării vine după ce, în cursul serii de sâmbătă, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona Mării Negre. Ambele atacuri au provocat incendii la bord, însă echipajele au reușit să stingă flăcările.

Primul caz a fost raportat în jurul orei 21:10, când petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă. Nava se afla la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, un incendiu a izbucnit la bord.

La scurt timp, în jurul orei 21:45, o a doua navă comercială a fost lovită. Este vorba despre vrachierul Marsol, aflat la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Și în acest caz, atacul a provocat un incendiu.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

Două mesaje RO-Alert, transmise populației din Tulcea

Tot sâmbătă seară, autoritățile au emis două mesaje RO-Alert pentru locuitorii județului Tulcea. Avertizările au vizat posibilitatea ca drone să pătrundă în spațiul aerian din apropierea graniței.

Incidentele au loc după ce, și în noaptea de vineri spre sâmbătă, o altă navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră.

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