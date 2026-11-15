Două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în zona gurilor de vărsare ale brațelor Dunării. În urma incidentelor, la bordul unui petrolier și al unui vrachier au izbucnit incendii, care au fost stinse de echipajele aflate la bord.

Potrivit MApN, ambele ambarcațiuni se aflau în largul coastei românești în momentul atacurilor.

Prima navă afectată a fost petrolierul EVIA PETROL V, care navighează sub pavilion grecesc. Vasul a fost lovit în jurul orei 21:10, la aproximativ patru mile marine sud-est de Sulina. La scurt timp după incident, pe navă a izbucnit un incendiu.

Un al doilea incident a fost raportat aproximativ 35 de minute mai târziu. Vrachierul MARSOL se afla la circa cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina când a fost lovit de drone. În jurul orei 21:45, echipajul a semnalat situația de urgență, după ce flăcările au cuprins și această navă.

În ambele cazuri, marinarii au intervenit pentru stingerea incendiilor, reușind să lichideze focarele înainte ca acestea să se extindă.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că incidentele nu s-au soldat cu victime.

Reamintim că o țintă aeriană a fost detectată sâmbătă seară, 14 noiembrie, la est de Insula Șerpilor, iar Forțele Aeriene Române au trimis două avioane F-16 pentru monitorizarea situației. În urma incidentului, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere radar au identificat obiectul aerian în cursul serii, iar cele două aeronave, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN.

După detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 20:51, pentru locuitorii din estul județului Tulcea.

În cursul dimineții de sâmbătă, sistemele radar ale MApN au identificat o altă țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Pentru monitorizarea acesteia, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

În urma incidentului, autoritățile au transmis două mesaje RO-Alert. Prima notificare a fost emisă la ora 4:45 pentru estul județului Tulcea, iar cea de-a doua, la ora 5:39, pentru nordul zonei. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 5:52, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării.

Un alt incident a fost raportat marți, 10 noiembrie, când radarele militare au detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 au fost trimise să monitorizeze zona, iar populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.