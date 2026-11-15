Deputatul PSD Mihai Fifor solicită consolidarea sprijinului operațional al NATO pentru protejarea navigației comerciale din Marea Neagră, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în decurs de două zile. Social-democratul atrage atenția că incidentele din ultimele săptămâni indică o deteriorare a situației de securitate și cere transformarea angajamentelor asumate de aliați în măsuri concrete de protecție.

Fostul ministru al Apărării consideră că România are nevoie de capacități suplimentare pentru supravegherea maritimă și combaterea dronelor, dar și de o coordonare mai bună cu partenerii din NATO. Acesta amintește că, în ultimele săptămâni, au avut loc mai multe consultări la nivel național și aliat, însă atacurile asupra navelor comerciale continuă.

Deputatul PSD descrie gravitatea ultimelor incidente din apropierea litoralului românesc. Două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, după ce un alt cargou fusese atacat cu o noapte înainte.

„Seara trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropierea Sulinei. La ora 21.10, petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grecesc, a fost lovit la aproximativ patru mile marine de țărm. Treizeci și cinci de minute mai târziu, vrachierul MARSOL era atacat la numai cinci mile marine de Canalul Sulina. În ambele cazuri au izbucnit incendii la bord, stinse de echipaje. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cu numai o noapte înainte, cargoul LARISSA 1 fusese, la rândul său, lovit de o dronă în apropierea litoralului românesc.

Trei nave comerciale lovite în două zile, în apropierea gurilor Dunării. Incendii, avarii, echipaje expuse unor riscuri majore. O amenințare care nu mai poate fi tratată drept un efect colateral îndepărtat al războiului din Ucraina, câtă vreme incidentele se produc în apele teritoriale ale unui stat membru NATO și al Uniunii Europene”, a transmis Mihai Fifor.

Social-democratul consideră că situația trebuie analizată și prin prisma incidentelor înregistrate în ultimele șase săptămâni, perioadă în care atacurile asupra navigației comerciale din vestul Mării Negre s-au intensificat.

„În octombrie, atacurile asupra navigației comerciale din vestul Mării Negre s-au intensificat. Mai multe nave au fost avariate sau scufundate, au existat victime și marinari dispăruți, iar amenințările s-au apropiat tot mai mult de litoralul românesc și de rutele comerciale către porturile noastre”, a afirmat deputatul PSD.

Mihai Fifor amintește că România a solicitat, pe 20 octombrie, discutarea securității Mării Negre în Consiliul Nord-Atlantic. Ulterior, NATO a anunțat consolidarea supravegherii maritime prin utilizarea aeronavelor, radarelor, dronelor și a altor mijloace de recunoaștere și schimb de informații.

Două zile mai târziu, pe 22 octombrie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat deteriorarea situației de securitate și a stabilit accelerarea dezvoltării capacităților de supraveghere maritimă și combatere a dronelor, precum și intensificarea cooperării cu aliații.

Fifor amintește și vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București, pe 9 noiembrie, când securitatea Mării Negre s-a numărat printre temele principale ale discuțiilor. Cu acea ocazie, au fost anunțate 50 de milioane de euro pentru accelerarea operaționalizării centrului regional de securitate maritimă româno-bulgar și alte 10 milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de căutare și salvare.

„Cinci zile mai târziu, două nave comerciale sunt lovite de drone în apele teritoriale românești.

Această succesiune de evenimente arată cât de important este ca proiectele europene pe termen mediu să fie însoțite de măsuri operaționale imediate. Centrul regional de securitate maritimă reprezintă o investiție necesară, dar amenințările din prezent reclamă, în paralel, consolidarea rapidă a mijloacelor de protecție disponibile”, a declarat Mihai Fifor.

Social-democratul amintește că, în seara atacurilor, Armata Română a ridicat aeronave F-16, a monitorizat amenințările aeriene și a activat mecanismele de avertizare a populației. În opinia sa, problema nu ține de modul în care militarii români și-au îndeplinit misiunile, ci de necesitatea unor capacități suplimentare puse la dispoziție de aliați pentru protejarea transportului comercial.

„Discuția nu privește reacția militarilor români, ci necesitatea consolidării sprijinului operațional aliat pentru protejarea navigației comerciale în această parte a Mării Negre.

România a acționat pe toate palierele instituționale. A solicitat consultări în cadrul NATO, a analizat amenințările în CSAT și a continuat să contribuie cu propriile forțe la supravegherea și apărarea regiunii. Dar caracterul repetitiv al incidentelor arată necesitatea accelerării răspunsului comun”, a transmis deputatul.

Mihai Fifor ridică mai multe întrebări privind modul în care aliații pot contribui la securizarea apelor teritoriale românești și ce resurse suplimentare pot fi mobilizate pentru a preveni noi atacuri.

„Cine și cu ce mijloace asigură, împreună cu România, protecția navigației comerciale în apele noastre teritoriale? Ce capacități suplimentare pot fi mobilizate în cadrul NATO? Cum pot fi accelerate măsurile deja convenite și cum poate fi consolidată coordonarea operațională pentru a răspunde unor amenințări tot mai complexe?

Aceste întrebări nu pun sub semnul întrebării eforturile instituțiilor românești sau solidaritatea aliaților. Ele privesc adaptarea răspunsului comun la o situație de securitate care se deteriorează accelerat”, a afirmat Mihai Fifor.

Deputatul PSD atrage atenția asupra importanței strategice a regiunii Mării Negre, atât pentru securitatea NATO și a Uniunii Europene, cât și pentru transporturile comerciale și securitatea energetică.

Acesta amintește că zona gurilor Dunării reprezintă un punct sensibil, iar securitatea navigației nu privește exclusiv România, ci și comerțul regional și accesul Ucrainei la rutele maritime internaționale.

„Marea Neagră nu este o periferie a securității europene. Este una dintre regiunile în care se întâlnesc consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, interesele strategice ale NATO, securitatea energetică europeană și libertatea navigației comerciale.

Gurile Dunării reprezintă unul dintre punctele cele mai sensibile ale acestei ecuații. Securitatea navigației în această zonă privește nu doar România, ci și transporturile regionale, comerțul european și accesul Ucrainei la rutele maritime internaționale”, a scris Mihai Fifor.

În final, deputatul PSD cere accelerarea măsurilor convenite la nivel național, european și aliat, astfel încât angajamentele privind securitatea Mării Negre să fie transformate în mijloace concrete de protecție.

„După ultimele șase săptămâni de incidente și după consultările desfășurate la nivel național, aliat și european, prioritatea este transformarea angajamentelor asumate în capacități operaționale suplimentare, într-un ritm adaptat evoluției amenințărilor.

România are nevoie de un răspuns aliat pe măsura importanței strategice a Mării Negre. Un răspuns care să consolideze eforturile deja întreprinse și să ofere mijloace suplimentare pentru protejarea navigației comerciale.

Din păcate, Marea Neagră pare că nu mai are timp să aștepte ca promisiunile să devină realitate”, a transmis deputatul PSD Mihai Fifor.