Politica

Echipamente speciale pentru apărarea Mării Negre. Nicușor Dan explică planurile României

Echipamente speciale pentru apărarea Mării Negre. Nicușor Dan explică planurile RomânieiNicusor Dan. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

România a inclus în achizițiile realizate prin programul european SAFE echipamente destinate protejării țărmului Mării Negre, a anunțat președintele Nicușor Dan. Declarația a fost făcută luni, la Palatul Cotroceni, în timpul conferinței de presă comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

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Șeful statului a fost întrebat ce măsuri intenționează să adopte instituțiile române pentru a restabili securitatea în Marea Neagră, în special în ceea ce privește siguranța navigației și protejarea intereselor comerciale, pe fondul incidentelor recente din regiune.

Nicușor Dan a afirmat că România a anticipat o parte dintre riscurile de securitate și a inclus protejarea litoralului în planurile de înzestrare militară. Președintele a recunoscut că autoritățile nu au acționat întotdeauna cu viteza așteptată, dar a susținut că țara noastră a avut o abordare predictibilă.

„Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi aștepta românii, însă am fost predictibili și am înțeles că Marea Neagră este un loc important. Deci, înainte de a avea aceste incidente de securitate, România a vorbit de Marea Neagră, România a discutat cu Comisia și a apărut strategia la Marea Neagră. România, în echipamentele pe care le-a cumpărat în cadrul programului SAFE, a inclus pe acelea care sunt necesare pentru a proteja țărmul Mării Negre”, a explicat șeful statului.

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drona constanta / sursa foto: captura video

Nicușor Dan: Partenerii europeni și aliații NATO au manifestat solidaritate

Președintele a vorbit și despre discuțiile purtate cu partenerii europeni și cu aliații din NATO, cărora România le-a prezentat importanța strategică a regiunii Mării Negre și riscurile de securitate existente.

Potrivit lui Nicușor Dan, sprijinul partenerilor s-a concretizat inclusiv prin măsuri de solidaritate la granița României cu Ucraina.

„Atât în cadrul formatelor din Uniunea Europeană, cât și în cadrul formatelor din interiorul NATO, am explicat partenerilor noștri aceste mize și ați văzut că reacția lor a fost, dacă vorbim de granița peste Dunăre cu Ucraina, una extrem de solidară, în modul cel mai concret”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a anunțat că sprijinul urmează să continue și prin intermediul unui hub de securitate, care ar putea facilita accesul la echipamente necesare pentru apărarea regiunii.

„Acum urmează, inclusiv prin HUB-ul de securitate de care am vorbit, o solidaritate temporară pe echipamente necesare; preocuparea de securitate la Marea Neagră are niște aspecte concrete pe echipamente și apărare propriu-zisă”, a conchis șeful statului.

Declarațiile au fost făcute luni, în timpul vizitei oficiale la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Întâlnirea a avut loc pe fondul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre și al atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

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