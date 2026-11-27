În zorii zilei de 30 octombrie 1971, pe la ora cinci, localitatea hunedoreană Certeju de Sus dormea. Chiar deasupra cartierului muncitoresc, digul iazului de decantare al exploatării miniere Certej-Săcărâmb a cedat. Potrivit actelor din fondul Comitetului Central al PCR păstrate la Arhivele Naționale ale României, o bucată din peretele înalt de 25–27 de metri s-a desprins pe o lățime de circa 50 de metri, spărtură care s-a mărit apoi până la aproximativ 80 de metri.

Prin acea deschizătură s-au revărsat peste 300.000 de metri cubi de apă și mâl toxic. Datele din dosarul Procuraturii Județene Hunedoara arată că valul a traversat zona locuită într-un interval infim. Supraviețuitorii au relatat zgomotul ruperii digului, oprirea imediată a electricității și felul în care zidurile s-au prăbușit sub greutatea noroiului. Pentru că blocurile și casele fuseseră ridicate în vecinătatea instalației, oamenii abia dacă au avut câteva secunde la dispoziție.

Viitura a pus la pământ șase blocuri cu 25 de apartamente, un cămin de nefamiliști cu 30 de camere, șapte case particulare și patru clădiri destinate activităților culturale și sociale, avariind totodată serios alte două blocuri. În primele zile, haosul și stratul gros de steril au îngreunat identificarea victimelor: o centralizare a Arhivelor Naționale nota 84 de decese, trei dispăruți și 76 de răniți. Ulterior, cercetările care au coroborat dosarele Procuraturii cu arhivele CNSAS au stabilit un bilanț final de 89 de morți și aproape 100 de răniți.

Așezarea din Munții Metaliferi s-a dezvoltat în jurul extracției de aur și alte metale, o activitate cu vechime în regiune, care a atras aici familii de mineri și a dus la extinderea cartierului. Însă prelucrarea minereului produce cantități mari de deșeuri numite steril, care sunt strânse în iazuri de decantare, împrejmuite de diguri speciale.

Spre deosebire de un lac obișnuit, o astfel de amenajare cere proiectare strictă, verificare permanentă și întreținere constantă. Rezistența digului depinde de felul în care a fost construit, de greutatea și tipul materialului depozitat, de volumul apei, de scurgere și de modul în care se lucrează pe șantier. Dacă peretele se rupe, masa acumulată o ia la vale ca o avalanșă de noroi cu o putere de distrugere uriașă.

Dosarele de la Arhivele Naționale consemnează că același dig mai cedase parțial cu patru ani înainte, în 1967, împins de apă și mâl. Deoarece atunci nu murise nimeni, iar defecțiunea fusese pusă pe seama unei sonde inverse scoase din uz, activitatea nu a fost sistată. Dimpotrivă, deversarea reziduurilor a continuat, ridicând nivelul iazului, în timp ce la baza versantului se construiau noi locuințe.

O comisie guvernamentală de anchetă, al cărei raport se află în fondul CC al PCR Cancelarie, a stabilit ulterior patru cauze care au dus la dezastru: schimbarea locului stabilit inițial pentru iaz, ridicarea clădirilor prea aproape de dig, supraînălțarea depozitului de steril și decizia de a folosi mai departe iazul după avaria din 1967.

După revărsare, militari, autorități locale și echipe de salvare au intervenit pentru evacuarea răniților și scoaterea victimelor din mâl. Arhivele CNSAS, cercetate de istoricul Nicoleta Ionescu Gură arată cum a acționat regimul în acele zile. Rapoartele informative întocmite între 1 și 8 noiembrie 1971 urmăreau atât cifra victimelor și greutățile din teren, cât și nemulțumirile locuitorilor față de conducerea minei. Încă de la 1 noiembrie, o notă menționa că oamenii criticau faptul că iazul fusese amplasat deasupra caselor, iar Securitatea aplicase deja măsuri pentru a bloca aceste discuții.

Presa din acea perioadă a consemnat accidentul, însă într-o formă scurtă, filtrată de stat pentru a reduce ecoul public. La 2 noiembrie 1971 a fost numită comisia guvernamentală care a documentat greșelile tehnice și administrative în raportul din arhiva CC al PCR Cancelarie. Deși anchetele Procuraturii Hunedoara și notele Ministerului de Interne au confirmat cele 89 de decese, nu a urmat niciun proces penal pentru pierderea acestor vieți.

Pentru a acoperi pagubele materiale, statul a acordat compensații. Potrivit datelor din Arhivele Naționale, familiile rămase fără adăpost după prăbușirea blocurilor au primit alte apartamente, iar proprietarii caselor afectate au primit materiale de construcție pentru a-și reface gospodăriile.

Timp de zeci de ani, catastrofa din 30 octombrie 1971 a rămas aproape absentă din memoria publică la nivel național, desfășurarea exactă a faptelor fiind reconstituită abia după deschiderea arhivelor și publicarea cercetărilor istorice recente.