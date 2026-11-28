Codin Maticiuc îi descria pe frații Cămătaru drept „oameni de onoare” în mai 2026, intr-o discuție despre colaborarea la serialul documentar „Cămătarii”.

Invitat alături de Anghel Damian la „Vorbește Lumea”, autorul vorbea despre prietenia și încrederea construite cu interlocutorii săi. dar și despre regulile care, în opinia lui, au făcut posibilă realizarea proiectului.

Interviul a fost publicat de PRO TV pe 25 mai 2026, în ziua premierei documentarului. Discuția îi privea pe Nuțu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, și pe fratele acestuia, Sile Cămătaru, Vasile Balint.

Shurubel i-a întrebat direct pe invitați dacă discuțiile purtate în timpul documentării i-au făcut să îi considere pe membrii clanului „oameni de treabă” sau „băieți buni”. După o replică în registru glumeț, Maticiuc a răspuns vorbind despre experiența colaborării.

„Sunt băieți buni? Nu știu când v-ați întors în lumea asta cu «buni», «Goodfellas». Sunt oameni, în primul rând. Oameni cu care poți să colaborezi frumos, cu care poți să comunici. Sunt oameni de onoare, sunt oameni la care există un cod al onoarei”, declara Codin Maticiuc.

Maticiuc preciza că acest cod nu era neapărat cel așteptat de toată lumea, dar insista asupra respectării cuvântului dat:

„Cuvântul e cuvânt, și asta e important. Și atunci am putut să creăm o bază pe care apoi să construim.”

Relația lui Codin Maticiuc cu Nuțu Cămătaru preceda serialul. În 2021, autorul publicase volumul „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”. În declarațiile oferite atunci emisiunii „La Măruță”, Maticiuc povestea despre accesul obținut în anturajul său și despre documentarea care îl dusese inclusiv în penitenciare.

În interviul din mai 2026, Maticiuc lega posibilitatea realizării documentarului de relația de încredere construită în timp. Cartea și întâlnirile anterioare reprezentau astfel contextul apropierii sale de protagoniștii producției „Cămătarii”.

În aceeași apariție, Anghel Damian prezenta proiectul ca pe o încercare de a înțelege apariția și evoluția criminalității organizate din România. El sublinia că serialul urmărea atât perspectiva membrilor clanului, cât și pe cea a autorităților.

„Nu îi privim ca pe niște modele”, spunea Anghel Damian.

Potrivit prezentării publicate de Știrile PRO TV, documentarul include declarații ale familiei Balint, interviuri cu procurori și polițiști, imagini de arhivă și materiale din dosare. Producția a avut premiera la PRO TV și pe VOYO pe 25 mai 2026.

La aproximativ 6 luni după interviu, frații Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie din 26 noiembrie 2026, potrivit Adevărul. Dosarul instrumentat de DIICOT vizează, între altele, presupuse fapte de șantaj și camătă.

Publicația relata că măsura nu era definitivă și că avocatul lui Nuțu o contestase. Sile respinsese în fața jurnaliștilor acuzațiile privind solicitarea unor taxe de protecție. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.