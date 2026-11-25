Elena Ceaușescu a ajuns demonizată încă din perioada în care era cea mai puternică femeie din România. Asta nu a scutit-o însă de la a avea prietene bune printre soțiile de demnitari comuniști. Desigur, pe măsură ce cultul lui Ceaușescu a luat proporții, numărul acestor prietene a scăzut. În perioada ascensiunii soțului ei, prietenele sale erau tovarășele de viață ale unor demnitari de care, cumva depindea ascensiunea familiei Ceaușescu.

Marta Drăghici a fost soția lui Alexandru Drăghici (1913-1993). Era unguroiacă de origine, se numise Csiko. Activase în MADOSZ, formațiunea conunistă a maghiarilor din Ardeal. A fost arestată în 1942. După 1954, a devenit soția lui Drăghici. A fost până la jumătatea anilor 50, șef de secție la CC al PMR.

Alexandru Drăghici a fost arhitectul Gulagului românesc, preluând o moștenire de la Alexandru Nicholschi. Alături de Gheorghe Pintilie (Timofei Panteleevici „Pantiusa” Bodnarenko), Drăghici a fost responsabil de toate arestările politice în România în perioada 1952-1965. În 1952, a preluat pentru puțin timp, șefia Ministerului Afacerilor Interne. În 1952-1957, a fost Ministrul Securității Statului pentru ca apoi, până în 1965, să se întoarcă la Ministerul Afacerilor Interne.

Alexandru Drăghici a fost unul dintre liderii de care în 1965, a depins alegerea lui Nicolae Ceaușescu. El fusese în 1961-1965, Vicepreședintele Consiliului de Miniștri. Se va întoarce în această funcție după ce Chivu Stoica a demisionat de la Președinția Consiliului de Stat în 1967. Dacă Elena Ceaușescu agrea echipa de fotbal a Armatei, Marta Drăghici era fan Dinamo. Se spune că rivalitatea s-a născut pentru că ambele femei își influențau soții.

Elena Ceaușescu a fost prietenă cu Marta Drăghici cât timp soții lor au avut nevoie unii de alții. S-a spus că Nicolae Ceaușescu și Alexandru Drăghici au avut vilele învecinate în Bulevardul Primăverii, până când Nicolae Ceaușescu să primească reședința faimoasă cunoscută ca Palatul Primăverii din Bulevardul Primăverii Nr.50.

O regulă nescrisă în Primăverii spunea că poziția și influența unui demnitar se măsura în funcție de distanța care separa locuința sa de locuințele liderului de partid, fie el Gheorghiu-Dej sau Ceaușescu. Alexandru Drăghici a fost epurat la Plenara din 1968, de către Ceaușescu. A fost reabilitat atunci Lucrețiu Pătrășcanu. S-a decis și reabilitarea lui Ștefan Foriș, una din primele victime ale epurărilor în interiorul formațiunii politice a comuniștilor români. S-a afirmat că Alexandru Drăghici (fost general și ministru) a fost trimis de Ceaușescu în 1968 șef la IAS Buftea. A fost degradat de la gradul de general-colonel, la cel de soldat. Din această poziție, de șef la IAS Buftea, el s-a pensionat în 1972. Relația dintre familii și, implicit dintre Marta Drăghici și Elena Ceaușescu s-a stricat după 1968. Alexandru Drăghici a rămas membru în CC al PCR în perioada 1948- 1988.

Alexandru Moghioroș (Mogyorós Sándor) a trăit între anii 1911 și 1969. Ilegalist de cursă lungă, artizan al colectivizării în Ardeal și al consolidării structurii regionale comuniste în vederea alegerilor din 1946, Alexandru Moghioroș a fost în perioada 1954-1965, Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Stela Moghioroș ( Esther Radoșovețkaia) a trăit în perioada 1909-1990. Atât ea cât și soțul ei au fost ilegaliști. El era maghiar, ea era evreică de origine rusă. Au făcut închisoare în perioada 1936-1944. Ea s-a ocupat de transmiterea unor materiale de la Comintern și apoi Cominform. După 23 august 1944 a fost delegata PMR la publicațiile editate de Cominform. A fost Directorul adjunct al Agerpres din 1955 până la pensionare. Prietenia dintre ele se cimentase și după ce soții lor scăpaseră din accidentul aviatic de la Vnukovo din noiembrie 1957, în care murise demnitarul comunist Grigore Prioteasa, la acea dată, Ministru al Afacerilor Străine în Guvernul României.

Era evident, de ce între ea și Elena Ceaușescu a fost o relație de prietenie. Aceasta s-a consolidat după ce a refuzat să facă parte în 1961 din conspirația pusă la cale de Iosif Cbișinevschi, Miron Constantinescu și Constantin Pârvulescu în vederea debarcării lui Dej. Relația dintre Elena Ceaușescu și Stela Moghioroș s-a terminat de la sine. Alexandru Moghioroș era foarte bolnav și Nicolae Ceaușescu l-a înlocuit din funcția ocupată la Secretariatul CC al PCR după ce preluase în 1967, Președinția Consiliului de Stat. Cu aceeași ocazia, Ceaușescu i-a scos din prima linie a partidului pe Alexandru Bârlădeanu, Gheorghe Apostol, Alexandru Drăghici, Chivu Stoica. Erau apropiați ai lui Dej.

Cea mai îndelungată relație de prietenie avută de Elena Ceaușescu, a fost evident cu Lili (Elena) Stănescu. Politologul Vladimir Tismăneanu, coleg de generație cu Nicu Ceaușescu și fiu al cuplului de ilegaliști români, eroi ai războiului civil spaniol căzuți în dizgrația lui Dej, Hermina Tismăneanu (Marcusohn) și Leonte Tismăneanu (Leonid Tisminetski) susținea că în familie și în cercul de apropiați, Elenei Stănescu Maurer i se spunea Lilica.

Lili Stănescu fusese soția lui N.D.Cocea, unul din marii jurnaliști socialiști interbelici. Din 1949, Lili (Elena) Stănescu s-a căsătorit cu Ion Gheorghe Maurer. Fiul Elenei și al lui Ion Gheorghe Maurer a descris relația de prietenie dintre mama lui, Elena și soția lui Ceaușescu, tot Elena, ca pe un fel de barometru al relației dintre tatăl lui, Ion Gheorghe Maurer și Ceaușescu.

Ion Gheorghe Maurer a fost unul din ilegaliștii de top ai PCdr. Avocat, un burghez, dar care a înțeles cum se schimbă vremurile, Maurer a fost Prim Ministru în perioada 1961-1974. Un record pentru România contemporană și chiar pentru întreaga istorie a Guvernului României din 1862 până în prezent. Fără Maurer, Ceaușescu nu ar fi ajuns vreodată să preia conducerea PMR și nici șefia Consiliului de Stat. Maurer și Bodnăraș au fost oamenii care au înclinat balanța decisiv spre Ceaușescu.

Elena Ceaușescu s-a comportat rău cu familia Maurer. Cei doi erau supravegheați cu microfoane în casă. Generalul Pacepa susține în „Orizonturi roșii” că Elena Ceaușescu o ironiza pe Elena Maurer la telefon, spunându-i că nu e bătrână, devreme ce încă mai încearcă să aibă relații intime cu soțul ei deși acesta nu mai poate. Maurer a suferit în 1972, un grav accident de circulație despre care s-a scris că ar fi fost o tentativă de eliminare pusă la cale din ordinul lui Ceaușescu.

Ion Gheorghe Maurer s-a retras din toate funcțiile în 1974, primind în schimb avantajele unui demnitar în funcție pe lângă pensie: casă de protocol, mașină cu șofer, acces la vilele de protocol pentru concedii, acces la domenii de vânătoae, tratament medical. Elena Ceaușescu ajunsese pe culmea Puterii și devenise a doua după Ceaușescu. Elena Maurer i-a reproșat tot restul vieții faptul că soțul ei i-a dat girul lui Ceaușescu. Elena și Ion Gheorghe Maurer au fost plasați în arest la domiciliu, după ce Ion Gheorghe Maurer l-a criticat pe Ceaușescu pentru represiunea de după protestul de la Brașov din noiembrie 1987. Jean Maurer va reuși să plece din România în ianuarie 1989. Va reveni în 1996.

Elena Maurer s-a stins în 1999. Fiul său, Jean i-a ascuns acest fapt tatălui, acesta murind în anul 2000. Relația dintre soții Maurer a fost una solidă, iar fiul i-a spus tatălui că mama lui, soția tatălui său, Elena Maurer era internată într-un spital. Maurer, în ultimii ani ai vieții a trăit retras, starea de sănătate degradându-se tot mai mult. Ceaușeștii au fost executați pe 25 decembrie 1989, la Târgoviște.

Aflată în culmea puterii, Elena Ceaușescu nu mai avea prea mulți prieteni în anii 80. Familia avea relații moderate cu ei, frații lui Ceaușescu nu-l prea vizitau, cumnatele nici atât. În tinerețe, Elena fusese prietenă cu Adela, soția lui Gogu, fratele ei mai mare, decedat în 1987. Nicolae Andruță, fratele lui Ceaușescu susținea că prin 1942-1943, când Nicolae și Gogu erau închiși, ele ar fi avut relații de prietenie cu ofițeri germani aflați în București.

Ultima prietenă „atestată” pe care a avut-o Elena Ceaușescu a fost Maria Bobu, originară din județul Buzău. La naștere, s-a numit Maria Cristian. A trăit între anii 1925 și 2007. La bază, muncitoare, s-a ridicat treptat în partid și în funcții de stat. A ajuns membră CC al PCR în perioada 1984-1989. La acea dată, marii demnitari și cei de rang mijlociu care lucraseră cu Nicolae Ceaușescu erau scoși din CC al PCR. De exemplu, în 1984, Ion Iliescu și-a pierdut poziția din CC al PCR.

Maria Bobu a fost Ministrul Justiției în perioada 1987-1989. A fost soția lui Emil Bobu (1927-2014). Botoșăneanul Emil Bobu a fost strungar trimis de partid să activeze în Justiție. A fost procuror, consilier al lui Ceaușescu (1972-1973), Ministrul Afacerilor Interne în perioada 1973-1975. A ajuns apoi Vicepreședinte al Consiliului de Stat în perioada 1975-1979. A urmat poziția de Viceprim-ministru al Guvernului în 1980-1982, Secretar al CC al PCR în perioada 1982-1989.

A rămas proverbială slugărnicia sa față de cuplul Ceaușescu. A fost auzit spunând „vă rog frumos, „nu mai lătrați tovarășu Corbu!”, când se adresa câinelui de vânătoare al lui Ceaușescu (un labrador primit în dar de la Regina Marii Britanii). S-a mai spus că atunci când organiza vizite în teritoriu ale Ceaușeștilor era în stare să doarmă pe preșul din fața ușii domnitorului „celor mai iubiți” conducători pentru a se asigura că nimeni nu le pune viața în pericol sau că nu le lipsește nimic.

Așadar, de-a lungul vieții sale de soție de demnitar și apoi de demnitar comunist de rangul I, Elena Ceaușescu a avut patru prietene. Nu am inclus-o aici pe cumnata sa, Rașela Rozenfeld (Adela Petrescu). Este vorba de Marta Drăghici, Stela Moghioroș, Elena Maurer și Maria Bobu. Primele trei prietene au fost în poziție de inferioritate față de Elena Ceaușescu. După ce a ajuns la vârful Puterii, ea s-a îndepărtat de acestea. Ultima prietenă, Maria Bobu i-a fost total devotată prin poziția ei.

Din punct de vedere etnic, Marta a fost unguroaică, Stela a fost rusoaică-evreică Elena și Maria erau de origine română. Analizând din acest punct de vedere evoluția omului Elena Ceaușescu, observăm faptul că ea a avut o capacitate cameleonică de a se folosi de persoane influente pentru a accede la vârful piramidei Puterii. La fel de adevărat este că era diabolică în a se descotorosi de oameni când nu mai avea nevoie de ei.