Codin Maticiuc apare în referatul procurorilor din dosarul Cămătarilor într-o conversație despre amenințările pe care Sile Cămătaru le-ar fi formulat la adresa lui Nuredin Beinur.

Potrivit stenogramelor din dosar, realizatorului documentarului „Cămătarii” i s-ar fi cerut să transmită un mesaj privind o pretinsă datorie de 50.000, fără precizarea monedei. Discuția consemnează însă și intervențiile repetate prin care interlocutorul său, Nuțu Cămătaru, îi cere să nu ducă mesajul mai departe.

Conversația, datată 16 octombrie 2025, ora 11:56:15, este purtată de Maticiuc Codin-Bogdan cu Balint Ion, cunoscut drept Nuțu Cămătaru. Episodul a fost relatat și în presa care a publicat fragmente din documentele anchetei.

Procurorii invocă relatarea lui Codin Maticiuc pentru a descrie comportamentul pe care Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, l-ar fi avut după eliberarea din penitenciar. Realizatorul documentarului „Cămătarii” intrase în contact cu acesta în perioada filmărilor.

Potrivit anchetatorilor, Sile Cămătaru ar fi urmărit să obțină câștiguri ilicite într-un timp scurt, identificând presupuse litigii pe care să le folosească drept pretext pentru presiuni asupra unor persoane.

În referat, procurorii susțin că aceste situații ar fi fost exploatate pentru a justifica „realizarea unor constrângeri morale asupra persoanelor vătămate”, cu scopul de a le determina să predea bani sau bunuri.

În acest context este prezentată discuția în care Maticiuc povestește ce i-ar fi cerut Sile Cămătaru în legătură cu Nuredin Beinur.

Conform stenogramei, Codin Maticiuc îi spune lui Nuțu Cămătaru că fratele acestuia i-ar fi solicitat să-i transmită lui Beinur să îi dea banii. Cererea ar fi fost însoțită de o amenințare cu violența fizică:

„Că are să-mi dea 50 de mii, că-l bat.” Moneda nu este precizată în fragmentul referatului, iar pasajul nu stabilește existența sau temeiul datoriei invocate.

Maticiuc descrie și reacția pe care ar fi avut-o în timpul discuției cu Sile: „Zic, bă, frate, cu tensiunea asta, începem iar.”

Tot în această conversație, realizatorul documentarului reproduce afirmații atribuite lui Sile Cămătaru despre o presupusă întâlnire cu Beinur într-un local. Potrivit relatării, Sile ar fi susținut că acesta plecase prin baie „ca să nu îl omor”.

Stenograma surprinde mai multe intervenții ale lui Balint Ion prin care îi cere lui Codin Maticiuc să nu îi comunice nimic lui Beinur.

Balint Ion: „Lasă, tu să nu te apuci să-i spui lui ăla.”

Maticiuc Codin-Bogdan: „Păi nu, nu așa, dar vreau să-i spun ceva. Nu? Să-i spun ceva.”

Balint Ion: „Nu. Nu-i spune.”

Solicitarea este repetată pe parcursul dialogului: „Nu-i spune nimic!”.

Maticiuc răspunde că nu va transmite mesajul, dar se întreabă cum va explica acest lucru la o viitoare întâlnire cu Sile Cămătaru: „Nu-i zic atunci. Da să nu mă certe când mă duc la el, «domne, nu i-ai zis?»”

Ulterior, el propune să invoce prezența permanentă a echipei de filmare și faptul că Beinur avea microfon, astfel încât nu ar fi găsit un moment pentru o discuție separată. Balint Ion aprobă explicația.

În pasajul citat, Codin Maticiuc apare ca participant la o conversație în care relatează solicitările și amenințările atribuite lui Sile Cămătaru. Procurorii folosesc această relatare în descrierea conduitei lui Vasile Balint.

Fragmentul nu precizează calitatea procesuală a lui Maticiuc și nu conține o acuzație penală formulată împotriva sa. De asemenea, conversația redată nu confirmă că acesta ar fi transmis ulterior amenințările către Nuredin Beinur.