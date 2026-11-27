Uriașul ghinion al Marii Uniri în timpul lui Gheorghiu-Dej, în decembrie era născut și Stalin! În luna decembrie a anilor 1945 – 1953, ziarele erau acaparate de un singur eveniment major: 18 decembrie, ziua de naștere a lui Iosif Visarionovici Stalin. De la mesajele oficiale la producția de șaibe, totul era în cinstea Tătucului Popoarelor.

Cum se termina valul de felicitări și de cadouri trimise la Kremlin de colectivele de oameni ai muncii, începeau festivitățile pentru Ziua Republicii, 30 decembrie, care între 1947 și 1989 a fost mai importantă pentru liderii comuniști chiar decât Anul Nou.

De fapt Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul României Populare, nici nu a abordat vreodată ziua de 1 Decembrie ca pe o sărbătoare națională. Operațiunea de falsificare a istoriei, transformând realitatea într-o poveste de partid și de stat, abia începuse, sub Mihai Roller, partidele istorice, cu membri de vază aruncați în închisori, aveau roluri cheie în Marea Adunare Națională din 1918 sau în negocierile pentru Trianon, Casa Regală își legase numele de Marea Unire.

De exemplu, în 1949, Dej și Petru Groza au dat pe 1 decembrie mesaje cu ocazia zilei Armeniei sau Albaniei și au participat la evenimente organizate de sovietici la București, cu ocazia, evident, împlinirii de 70 de ani de la nașterea lui Stalin, iar sintagma Marea Unire nu apare în niciunul din ziarele vremii.

Reproduc un text din zilele de 1 și 2 decembrie 1949 pentru a înțelege care era atmosfera din România Populară și din el veți înțelege că Marea Unire, oricât de mare a fost, nu mai avea loc pe agenda zilei.

Ca la relatările de crime, în definitiv, textul care urmează este o crimă la adresa logicii, limbii române și a naturii umane, vă avertizez că frazele care urmează vă pot afecta emoțional, dar asta era realitatea propagandistică a României Populare.

Lupeni (Dela I. Herman, corespondent) – (text din Scînteia din 2 decembrie 1949)

Dimineaţa la ora 6, întunericul nopţii începe să se destrame. Se pun în mişcare vagonetele care transportă pe mineri la locurile lor de muncă. Lumina farului locomotivei electrice pătrunde adânc în galerie.

Tov. Gaspár Irimie de la sectorul I al minei Lupeni, alături de cei trei „ortaci” ai lui, se află în acelaş vagonet.

-No, băieţi - spune după un timp Gaspar - apoi astăzi începem să lucrăm puţin mai altfel. Voi ştiţi că noi de obicei nu aşteptam venirea schimbului următor. De astăzi înainte trebue să aşteptăm schimbul, să-i predăm locul de muncă. Eu am fost Sâmbătă la Partid la o şedinţă şi ni s-a arătat că trebue să muncim în aşa fel, încât să folosim din plin cele 8 ore de lucru. Doar, noi, minerii din Lupeni, în cinstea zilei tovarăşului Stalin, am lansat chemarea către toţi minerii din ţară pentru preluarea lucrului la faţa locului de muncă. De aceea noi, chiar de azi, nu ieşim din abataj, până nu vine schimbul lui Potboschek Iani.

Au trecut aproape şase ore de lucru. E ora 12:30. Cărbunele a fost „puşcat” şi minerii lui Gaspar continuă să încarce cărbunele în scocuri. Şi sub greutatea cărbunilor, scocul merge mai repede, purtând cărbunele spre „buncăr”.

Deodată, scocul se opreşte. Au mai rămas lângă scoc vreo două tone de cărbune.

-Ce-i băieţi, de ce s’a oprit scocul, întreabă Gaspar ?

-S’a înfundat rolul, nu mai avem „goale” !

-Până când vin „goalele”, zice din nou Gaspar, noi mai lucrăm altceva. Doar fiecare minut e preţios. No, hai băieţi, să armăm abatajul, să găsească schimbul următor locul bun de muncă.

În câteva minute au fost puşi trei stâlpi. Între timp sosesc şi „goalele”. Scocul intră din nou în funcţiune.

-Pityu, curăţă şi lopătează tot cărbunele. Fiecare lopată de cărbune e scumpă ! Uite din grămada aceasta iese un vagonet.

- Aşa, băieţi, - rosteşte Gaspar cu veselie în glas, acum schimbul doi poate puşca, poate scoate cărbune bun. E drept că şi noi am dat azi mai mult cărbune decât Sâmbătă.

Vine schimbul doi!

Dinspre intrarea în abataj se aud voci. Maistrul soseşte însoţit de minerii din schimbul doi.

-Noroc bun!

-Noroc! No, tovarăşe Potboschek, te şi poţi apuca de lucru.

-Apoi, da, totul e în regulă, spune Potboschek, ne-aţi lăsat abatajul armat, ortul oblit.

-Şi eu vreau să-l găsesc tot aşa. Să spui schimbului III cum ţi-am lăsat abatajul.

-S’a făcut, tovarăşe Irimie ! Dar la galerie, cum staţi ? Întreabă maistrul.

-Apoi am făcut şapte cadre şi doi stâlpi - răspunde Gaspar Ştefan, bătrânul.

-Aţi lucrat bine, alţii fac mai puţin. Acum să mergem că ne aşteaptă vagonetul.

În prima zi de preluare a lucrului la faţa locului de muncă, minerii din sectorul I al minei Lupeni au depăşit programul zilnic cu 24%. Ei sunt hotărîţi să-şi sporească eforturile pentru a da Patriei noastre cărbune mai mult şi mai bun în cinstea zilei tovarăşului Stalin.