Șapte persoane au fost rănite, sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, în urma unui accident rutier produs pe DJ 611, în localitatea Gratia din județul Teleorman. Un vehicul s-a răsturnat, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de salvare din două județe.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman a anunțat activarea Planului roșu de intervenție în urma accidentului rutier produs sâmbătă dimineață pe drumul județean 611.

Potrivit informațiilor comunicate inițial de salvatori, cinci persoane ar fi rămas încarcerate în urma răsturnării vehiculului. Bilanțul comunicat ulterior de autorități a indicat șapte victime.

Având în vedere numărul persoanelor implicate în accident, autoritățile au mobilizat resurse suplimentare pentru acordarea asistenței medicale și desfășurarea operațiunilor de salvare.

La locul accidentului au fost direcționate echipaje ale detașamentelor de pompieri din Videle și Alexandria, precum și de la punctul de lucru Drăgănești.

Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman a trimis patru ambulanțe, dintre care una cu medic. Totodată, în cadrul intervenției a fost mobilizată o autospecială de transport personal și victime multiple.

În sprijinul salvatorilor din Teleorman au fost mobilizate și echipaje din județul vecin, Giurgiu, care au intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

”Se intervine cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi un SMURD de la Detaşamentul Videle, 4 ambulanţe SAJ Teleorman, dintre care una cu medic, Detaşamentul Alexandria intervine cu o descarcerare, un SMURD şi o Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple, Punctul de lucru Drăgăneşti intervine cu un SMURD şi ISU Giurgiu, cu o autospecială de stingere şi un SMURD”, au transmis reprezentanţii ISU.

În informarea inițială, autoritățile nu au oferit detalii despre starea medicală a celor șapte victime și nici despre circumstanțele în care vehiculul s-a răsturnat.