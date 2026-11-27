Cinci persoane au murit și alte 13 au fost rănite, vineri, 27 noiembrie, într-un accident rutier în care au fost implicate un autobuz de pasageri și două camioane, pe autostrada federală R-255 „Siberia”, în regiunea Krasnoiarsk, din Rusia, potrivit AFP.

Autobuzul, care circula pe ruta Kans–Ilanski, a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit cu două vehicule de mare tonaj, potrivit informațiilor publicate de presa rusă, care citează autoritățile.

Accidentul s-a produs în districtul Ilansko-Nijneingashski, la kilometrul 1080 al autostrăzii, în apropierea orașului Ilanski. Printre victime se numără șoferul autobuzului, trei femei și un adolescent.

Alte 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliția din regiunea Krasnoiarsk, autobuzul de pasageri se deplasa pe ruta Kans–Ilanski, când a ajuns pe banda destinată circulației din sens opus. Vehiculul a intrat în coliziune cu un camion Volvo, iar ulterior a lovit un al doilea camion, marca Dongfeng.

Accidentul s-a produs pe autostrada R-255 „Siberia”, una dintre principalele rute de transport din regiune. Impactul a fost puternic, iar autobuzul a suferit avarii grave. Echipele de salvare au intervenit la fața locului pentru a scoate victimele și pentru a acorda primul ajutor persoanelor rănite.

Un al treilea camion aflat în apropierea locului accidentului a evitat coliziunea directă, însă a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în șanț, potrivit relatărilor publicate de presa locală.

Bilanțul accidentului a fost actualizat pe parcursul dimineții, după ce autoritățile au confirmat moartea a cinci persoane. Inițial, poliția anunțase patru victime, însă numărul celor decedați a crescut ulterior.

Potrivit informațiilor publicate de presa rusă, 13 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Unele dintre victime au fost transportate la unități medicale din zonă, iar medicii au evaluat starea răniților pentru a decide dacă este necesară transferarea acestora către spitale din Krasnoiarsk.

On the R-255 "Siberia" highway in the Nizhneudinsky district of the Irkutsk region, seven trucks and one passenger car collided. Five of the trucks were destroyed by fire 🔥, including a car transporter carrying seven cars. https://t.co/tfsdrz99bV — Vijesti (@Vijesti11111) October 27, 2025

Autoritățile regionale au anunțat că familiile persoanelor decedate și victimele accidentului vor beneficia de sprijin. De asemenea, au fost luate în calcul măsuri pentru transportarea pacienților cu răni grave către unități medicale mai bine dotate, dacă situația o va impune.

În urma accidentului, autoritățile ruse au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă au fost încălcate regulile de circulație și normele privind siguranța transportului de persoane.

Procuratura regională a început, de asemenea, verificări privind respectarea legislației în domeniul siguranței rutiere și al transportului public. Ancheta urmărește să clarifice circumstanțele în care autobuzul a ajuns pe contrasens, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate în organizarea și efectuarea transportului.

Accidentul a avut loc pe autostrada R-255 „Siberia”, în regiunea Krasnoiarsk, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a coliziunii.