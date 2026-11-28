Elena Ceaușescu a fost dincolo de personalitatea emblematică a unui regim dictatorial construit pe un cult al personalității exacerbat, o femeie care se gândea la ea. Era pasionată de vestimentații de lux, cadouri scumpe, bijuterii, orhidee. Memorialiștii, în special generalul Pacepa au avut grijă să prezinte aceste pasiuni și preferințe. Vasile Adam și Suzana Andreiaș, oameni care au lucrat ca bucătar, respectiv menajeră au scris despre modul cum se comportau la masă, cei doi.

Elena Ceaușescu primea cadouri scumpe în vizitele de stat. Generalul Pacepa susține că ea nu cumpăra mai nimic începând din 1965, totul fiind adus la comandă. La Buenos Aires, ar fi vrut să cumpere un set de bijuterii din aur cu diamantul înconjurat de petale, care se deschideau și se închideau. A oferit jumătate din preț, dar a fost refuzată. Apoi, a cerut, prin telefon, după revenirea acasă, prețul cu 25 % mai mic, dar a fost refuzată pe motiv că se cumpărase setul compus din inel, cercei colier. Ulterior, l-a vrut pe comandă iar prețul a fost dublu.

Elena Ceaușescu avea obiceiul să comande bijuterii și haine din cataloage occidentale. Cel puțin, așa afirmă în memoriile sale, fostul Ministru de Externe Ștefan Andrei. Hainele comandate erau adaptate de croitoreasa ei. Casa de Modă Venus avea grijă să îi prezinte modelele. Bijuteriile veneau de la Waldorf Astoria, scria generalul Pacepa.

Blănurile veneau mai ales din statele africane (leopard), din America de Nord (vizon). De asemenea, căciuli, blănuri, poșete, pantofi proveneau din cataloage occidentale sau erau cadouri de lux de la fabricile românești de profil. Elena Ceaușescu iubea perlele, orhideele ca flori. Prefera însă culorile simple, nu alegea combinații de culori. Coafura ei, în celebrul coc ar fi costat după standardele vremii, circa 8000 lei la nivelul anilor 80.

Elena Ceaușescu, susținea Suzana Andreiaș, menajera ei, era cumpătată la mâncare. Practic, dintr-un pui, ea prefera două feluri de mâncare, adică și ciorbe sau supe, dar și friptura. Prăjiturile de casă îi plăceau. Când a cerut să pregătească masa pentru o pomană, Andreiaș fiind ardeleancă știa că în Ardeal nu se făcea deloc colivă. Elena a aflat că ea pregătise doar colaci dar nu s-a supărat ci a ajutat-o pe Suzana Andreiaș să prepare colivă. A aflat astfel că era desertul preferat al soției lui Ceaușescu.

Elena Ceaușescu, susținea bucătarul din Primăverii, Vasile Adam, consuma vin, Galbenă de Odobești. Dacă Nicolae prefera Dom Perignon, la capitolul șampanie, Elena Ceaușescu se delecta savurând „Cordon Rouge”. Coniacul preferat era Metaxa. Tot Vasile Adam susținea că Elena ura măslinele. Pentru o petrecere de Revelion la Pârâul Rece, el întocmise meniul. Copiii ei urmau să facă acolo Revelionul. Pe listă, erau produse tradiționale din carne, băuturi fine, brânzeturi și 2 kilograme de măsline. Elena Ceaușescu s-a făcut foc și pară, acuzând risipa, că măslinele nu sunt agreate de copiii ei.

Tot bucătarul susține că la o recepție unde se serveau „Hors d'oeuvres” (antreuri, aperitive) , un ajutor al său a spart un borcan cu icre negre. Deși a adunat cioburile cu grijă, un demnitar străin ar fi găsit un ciob în tartina sa. Elena Ceaușescu a ordonat o anchetă secretă a Securității, acuzând o tentativă de crimă, amenințând cu execuții.

Vasile Adam preciza că Elena Ceaușescu ordonase să se aducă lapte natural, de la „gospodăria de partid”, recipientul în care era adus precizând ferma și vaca de la care era muls, ora la care fusese muls. Ceaușescu nu mânca decât pui natural. La o vânătoare și după ce vizitase o fermă de pui, a mâncat pui la frigare, pui natural, de casă. Culoarea cărnii căpăta o nuanță aurie prin frigere direct la foc. Puiul „de Gostat” avea o carne fără gust și nu se colora la frigere. Ceaușescu a rupt un pui de casă fript și le-a zis directorilor fermei: „uite așa să văd carnea la puii de la fermele voastre!”. Realitatea că puii „de Gostat” adică de crescătorie („Gospodărie Agricolă de Stat”) erau îndopați cu produse chimice de creștere rapidă.

Ouăle, carnea, laptele, legumele, fructele din România pentru ei, se aduceau de la ferme zootehnice, pomicole, legumicole speciale unde nu se foloseau produse chimice. Savanta chimistă de renume mondial se temea „ca dracul de tămâie” de produsele chimice introduse în tot ceea ce consumau românii înainte de 1989.

Existau sere speciale unde erau cultivate fructe, legume exotice, ori se aduceau în containere speciale, cu avionul, după ce produsele erau urmărite de către cadre ale Securității (DIE) din reprezentanțele diplomatice ale României.

Suzana Andreiaș și-a amintit că Elena Ceaușescu nu adora doar coliva, nu refuza nici cozonacii. La un moment dat, a aflat că Elena și Nicolae urmau să plece la Snagov pentru Paști. Cum ea urma să rămână în Primăverii, își preparase ouă roșii și cozonac. Personalul avea în reședință camerele lor separate și mici bucătării de tip oficiu. Elena ar fi venit în lipsa ei, ea fiind ocupată cu alte pregătiri și ar fi văzut cozonacii.

A trimis un ofițer de pază să îi solicite să le facă și lor, ea spunând că nu știa dacă doreau. Era o zi de vineri sau chiar sâmbătă înainte de Paști, iar femeia a preparat cozonaci, ouă roșii după care a plecat cu alte treburi personale.Când a revenit sâmbătă seara, nu a mai găsit cozonacii și ouăle roșii acolo unde le lăsase în grija ofițerului. Acesta i-a spus duminică, de Paști, că Elena Ceaușescu și Nicolae le luaseră când au plecat cu elicopterul la Snagov.

De Crăciun și Anul Nou, își aminteau foștii arhitecți și peisagiști care deserveau reședințele de protocol ale Ceaușestilor (unul dintre ei a fost arhitectul Camil Rogulski), reședințele alese pentru aceste sărbători erau pavoazate cu mari cantități de crengi de brad din pepiniere. Se aduceau și brazi în răsadnițe pentru interior și chiar se relocau brazi mari pentru grădini, cu rădăcini cu tot.

Suzana Andreiaș și Vasile Adam susțineau că familia Ceaușescu avea dorința de a se deplasa la vizite cu mâncare preparată de la București, sigilată în containere speciale. Asta, după ce în 1977, Nicolae a fost diagnosticat cu diabet. A refuzat să își administreze insulină până în 1988, când a fost la un pas de comă. Însuși Iulian Mincu, profesor universitar și medic i-a creat formula de regim alimentar.

Bucătarul gătea mereu asistat de „asistenta dieteticiană”, un fel de nutriționist de azi. Chiar și în vizitele externe, Ceaușescu își aducea mâncare de acasă, calculat pe perioada vizitelor.

Bucătarul a spus că la o vizită în Dolj, pentru că Nicolae nu ordonase să se pună vesela „de campanie” în vehiculele de deplasare, a fost o problemă. Elena Ceaușescu a ordonat ca el să treacă farfuriile de la locația unde se lua masa (restaurant de la o vilă de protocol, hotel-restaurant de tip „al partidului”), prin flacăra unei spirtiere. Ceaușestii se temeau de otrăvire. Elevii și persoanele desemnate să le înmâneze flori, ori pâinea cu sare erau atent controlate și ținute în carantină.

Iulian Vlad a fost ultimul șef al DSS, adică al Securității în perioada 1987-1989. În octombrie 1988, Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu au vizitat China comunistă. Acolo au fost semnate contracte pentru aparatură specială. La o recepție, s-a servit un preparat dintr-o carne foarte dulce.

Ulterior, în turneu, Ceaușeștii au vizitat un muzeu zoologic și botanic, unde li s-a arătat un animal din specia căreia îi aparținea animalul a cărui carne fusese consumată. Explicațiile oficiale aătau că animalul care părea a fi o maimuță antropoidă avea abilități feline pentru că se cățăra ușor în copaci de teama prădătorilor. Elena Ceaușescu s-ar fi adresat lui Ceaușescu: „Nicule, ăștia ne-au dat carne de maimuță sau de pisică!”

Generalul Vlad, luat la rost, pentru că el era șeful Securității a precizat că animalul respectiv nu era prădător, consuma doar banane și era crescut în ferme, ca dovadă carnea dulce la gust care li se servise celor doi. El a precizat că muzeografii indicaseră categoria generală din care făcea parte animalul dar că nu era nici maimuță nici pisică.

Camil Rogulski a fost arhitectul care amenaja interioarele și spațiile unde Elena și Nicolae Ceaușescu trăiau, sau se deplasau în vizite. El a adunat multe mărturii despre pretențiile celor doi, chiar și cele care îi depășeau competența. El susține că Elena Ceaușescu a dorit o bancă în parc precum văzuse la Paris, la „Grădina Bulion”. Camil Rogulski a înțeles că era vorba de Bois de Boulogne. El și-a amintit că Elena Ceaușescu dădea la spălătorie toate obiectele de vestimentație și de lenjerie de cameră. Spăla însă, cu mâna ei, șosetele și lenjeria intimă.

Și-a mai amintit că Nicolae Ceaușescu avea catâri înhămați cu hamuri speciale. Elena Ceaușescu auzise undeva că așa făceau împărații. Realitatea era că împăratul roman Nero obișnuia să se plimbe ținând de căpăstru animale precum catârii. Liderii africani, ca și unii împărați romani stăteau în preajma unor animale sălbatice domesticite. Aceste elemente de lux erau obișnuite pentru Ceaușești în timp ce poporul din anii 80 stătea tot mai mult în frig, fără curent electric. Cozile la magazinele alimentare deveniseră o realitate prezentă în reportajele critice la adresa lui Ceaușescu apărute în Occident.

Elena Ceaușescu a fost o iubitoare a luxului, însă în materie de preparate culinare, prefera stilul tradițional românesc. Controla la fel de autoritar sistemul particular de la reședințele unde locuiau permanent și în deplasări. Diabetul lui Nicolae Ceaușescu, depistat după 1977, i-a mărit Elenei Ceaușescu interesul pentru aceste detalii ale vieții de zi cu zi.