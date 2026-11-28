Vremea se răcește semnificativ sâmbătă, 28 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării. Sunt anunțate ninsori, intensificări ale vântului și episoade de viscol, iar în sudul și sud-vestul Olteniei se pot acumula cantități importante de zăpadă. Cele mai afectate zone vor fi județele Mehedinți, Dolj și Olt, unde stratul de zăpadă ar putea depăși izolat 25 de centimetri. În Capitală, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, urmând ca ninsoarea să devină predominantă în a doua parte a zilei, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Valorile termice vor fi mai mici decât în ziua precedentă în sudul, centrul și estul României, iar pe timpul nopții răcirea va cuprinde toate regiunile. Cerul va avea înnorări persistente, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în zonele extracarpatice și local la munte.

Cele mai însemnate cantități de zăpadă sunt prognozate în sudul și sud-vestul Olteniei, în județele Mehedinți, Dolj și Olt. Aici se va depune un strat de 15-20 de centimetri, care poate depăși izolat 25 de centimetri. În sud-vestul Munteniei, în județele Giurgiu și Teleorman, se vor acumula cantități de precipitații de 10-15 l/mp, izolat 20 l/mp.

Vântul va sufla cu putere în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h. În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, București și local în Ialomița și Constanța, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea poate coborî sub 100 de metri.

Maximele vor fi cuprinse între -3 și 7 grade, iar minimele între -12 și 2 grade. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în estul Transilvaniei.

În Capitală, vremea va fi închisă și mai rece decât în intervalul precedent. La începutul zilei va ploua, însă din orele amiezii precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 2-4 centimetri.