Dosarul în care un tânăr este acuzat că a lovit intenționat cu mașina un adolescent de 17 ani, care a murit ulterior la spital, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul de caz a solicitat vineri, 27 noiembrie 2026, arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, după ce anchetatorii au schimbat încadrarea juridică a faptei în omor.

Incidentul s-a produs pe 8 noiembrie, în comuna Stroiești, județul Suceava. Potrivit procurorilor, adolescentul aflat pe un motociclu ar fi fost acroșat intenționat din spate de autoturismul condus de tânăr.

Victima a suferit leziuni grave, iar după o săptămână, pe 15 noiembrie, a murit la spital. Cazul a atras atenția anchetatorilor după ce au apărut indicii că impactul nu ar fi fost provocat de un accident rutier obișnuit.

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă ÎCCJ, incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:53, în timp ce inculpatul conducea un autoturism pe un drum dintr-un sat al județului Suceava. Anchetatorii susțin că acesta a acroșat din spate, în mod intenționat, motociclu condus de minor, aflat în același sens de deplasare.

Leziunile suferite de adolescent au fost evaluate inițial la 95-100 de zile de îngrijiri medicale, fiind constatată și punerea în primejdie a vieții. Starea victimei s-a agravat, iar pe 15 noiembrie a fost declarat decesul.

În urma cercetărilor, procurorii au apreciat că există indicii privind intenția de a provoca impactul, motiv pentru care dosarul este instrumentat sub aspectul infracțiunii de omor.

Ancheta a fost preluată joi, 26 noiembrie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. În aceeași zi, tânărul suspectat de provocarea impactului a fost reținut.

Vineri, procurorul de caz a formulat propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Solicitarea urmează să fie analizată de Tribunalul București, instanță care va decide dacă emite mandatul de arestare.

Inculpatul este fiul unui politician local din județul Suceava, care ocupă funcția de consilier local. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta ar fi avut un conflict anterior cu familia unui alt tânăr și ar fi urmărit să îl șicaneze în trafic.

Adolescentul care a fost lovit ar fi fost confundat cu persoana pe care șoferul ar fi intenționat să o urmărească. Această ipoteză este relatată de presa locală și face parte din informațiile apărute în legătură cu circumstanțele incidentului.

Imagini surprinse de camere de supraveghere, prezentate în spațiul public, ar indica faptul că autoturismul ar fi urmărit motocicleta înainte de impact. Înregistrările au contribuit la ridicarea unor semne de întrebare cu privire la natura evenimentului, care fusese inițial tratat ca accident rutier.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care adolescentul și-a pierdut viața, iar instanța urmează să se pronunțe asupra propunerii de arestare preventivă.