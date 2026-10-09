Lumea culturală din Suceava trece prin momente de profundă tristețe după moartea scriitorului și profesorului Ioan Țicalo, în vârstă de 81 de ani, și a fiicei sale, Mihaela Grădinariu, poetă, eseistă și critic literar, care avea 56 de ani. Cei doi, originari din comuna Râșca, s-au stins din viață la un interval de numai câteva ore, lăsând în urmă o importantă contribuție la literatura română și la formarea mai multor generații de elevi.

Atât tatăl, cât și fiica au fost membri ai Societății Scriitorilor Bucovineni, iar Mihaela Grădinariu a făcut parte și din Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași.

Organizația literară a transmis un mesaj după aflarea veștilor, subliniază contribuția Mihaelei Grădinariu la viața culturală și activitatea sa de profesor.

„Dacă ieri am anunțat că scriitorul Ioan Țicalo a plecat dintre noi, iată, azi, aflăm că și Mihaela Grădinariu, fiica sa, poetă de certă vocație, cronicar literar de substanță, profesor dedicat, membră a Societății Scriitorilor Bucovineni și a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, ne-a părăsit”, a transmis Societatea Scriitorilor Bucovineni.

Născută în comuna Râșca, Mihaela Grădinariu a activat ca poetă, eseistă, cronicar și critic literar. A debutat editorial în 2012, cu volumul „Biserica de Cuvinte”, publicat la Editura Timpul din Iași.

Ulterior, a publicat volume precum „Frigul din clepsidră” (2013), „Risipiri în alb pe alb” (2014), „Aspida mireasă” (2015), „Urechea lui Malhus” (2017) și „Oglindă pentru spaimele luminii” (2020). Cărțile sale au continuat cu volumul în limba germană „Die Wörterkirche”, apărut în 2022, „Vindecă-mă, moarte, de viață, cu un poem” (2023) și „Deascântec în oglindă” (2024).

Opera sa a fost publicată în reviste și antologii din țară și din străinătate. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, printre care Premiul pentru debut „Traian Olteanu”, Premiul „Ioanid Romanescu” și titlul de Senior al Scrisului Bucovinean. În 2018, a primit Medalia „Meritul Bucovinei”, iar în 2024 a fost recompensată cu Premiul „Cartea Reprezentanței Suceava” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași.

Unul dintre volumele publicate de Mihaela Grădinariu, „Vindecă-mă, moarte, de viață, cu un poem”, apărut în 2023 la Editura Junimea, explorează fragilitatea existenței și raportul omului cu trecerea timpului.

Criticul literar Adrian Dinu Rachieru a remarcat originalitatea universului poetic al autoarei, descriindu-l prin expresia „un imaginar mito-poetic apăsat personal”.

Unele versuri din această carte capătă o încărcătură emoțională aparte în contextul tragediei recente.

„Sângele se răsucește, plângând în ajunul Nunții dintre sus și jos… Dar tu, mireasă împăturită frumos, Cu o năframă scrisă la poale, Așternută la repezeală pe ultima cale?”

Într-un alt poem, autoarea scria: „Îngerul ne botează din nou, cu moartea cea mare, / Osana întru cele mai de Sus și jos, / Osana!”

Scriitor și profesor, Ioan Țicalo a fost preocupat de lumea satului din nordul Moldovei, de istorie și de experiențele dramatice ale comunităților românești din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al instaurării regimului comunist.

Proza sa a urmărit destine marcate de război, suferință și represiune, iar personajele au reflectat adesea conflicte morale și schimbări profunde ale societății. În paralel, a fost un pasionat exeget al operei lui Mihai Eminescu și un profesor apreciat.

Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria sa.

„Va rămâne în sufletele noastre, rămân amintirile, rămân cărțile sale!”

Primăria comunei Râșca a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind legătura puternică dintre cei doi și locul pe care l-au ocupat în comunitate.

„Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la două suflete dragi comunității noastre – un tată și fiica sa, legați printr-o iubire și o apropiere aparte, care au plecat împreună la Domnul.

Este greu să găsim cuvinte pentru o asemenea durere. Ne rămâne însă gândul că, după o viață în care au fost atât de uniți, Dumnezeu i-a chemat împreună spre veșnicie”, a transmis administrația locală.

Școala Gimnazială Râșca a deplâns, la rândul său, pierderea Mihaelei Grădinariu, pe care a descris-o drept un om important pentru educația și viața culturală a comunei.

„Profesor, poet, om al Bisericii, inițiator și susținător al proiectelor culturale din comuna Râșca, iar această scurtă listă reprezintă doar o zecime din rolurile pe care le-a avut doamna Mihaela Grădinariu în viața comunității noastre. A fost un pilon al Școlii Gimnaziale Râșca, un om care a pus suflet în tot ceea ce a făcut, care a crezut în educație, în cultură, în credință și, mai presus de toate, în oameni. A fost unul dintre acei oameni care nu trec pur și simplu printr-o comunitate, ci o modelează, o îmbogățesc și lasă urme adânci în sufletele celor pe care îi întâlnesc.”

Reprezentanții școlii au amintit și de cărțile, proiectele și generațiile de elevi care păstrează vie amintirea profesoarei.

„Astăzi, Școala Gimnazială Râșca este mai săracă prin plecarea unui om de bază, dar mai bogată prin tot ceea ce Mihaela Grădinariu a lăsat în urma sa.

Ne luăm rămas-bun cu durere, cu recunoștință și cu nădejdea că sufletul său își va găsi odihna în lumina pe care a căutat-o și a mărturisit-o întreaga viață.

Drum lin spre lumină, doamna profesor!”, au arătat aceștia.