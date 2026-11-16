Miguel Ángel Félix Gallardo, unul dintre cei mai influenți traficanți de droguri din istoria Mexicului, a murit duminică, 15 noiembrie, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din statul Jalisco, potrivit Reuters.

Supranumit „El Jefe de Jefes” – „Șeful șefilor” –, acesta fusese transferat de la penitenciar cu două zile înainte, pentru a primi îngrijiri medicale de urgență, au anunțat autoritățile.

Félix Gallardo se afla în închisoare din 1989 și executa două pedepse care însumau 77 de ani. Numele său a devenit cunoscut și publicului internațional prin intermediul serialului „Narcos”, produs de Netflix, în care este prezentată ascensiunea cartelurilor mexicane.

Potrivit comunicatului autorităților din Jalisco, după internare, fostul lider al cartelului din Guadalajara avea o oxigenare scăzută, starea de conștiență îi era afectată și manifesta dezorientare. Medicii l-au ținut sub observație, însă prognosticul era rezervat.

Instituția a precizat că decesul a survenit în 15 noiembrie, în urma unei insuficiențe multiviscerale, în jurul orei locale 14:00, respectiv 20:00 GMT.

Félix Gallardo a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, organizație apărută la sfârșitul anilor 1970 și considerată prima mare structură criminală de acest tip din Mexic. Rețeaua a contribuit la dezvoltarea modelului de organizare și operare preluat ulterior de alte carteluri.

Născut la 8 ianuarie 1946, în statul Sinaloa, Félix Gallardo a intrat în lumea criminală în timp ce lucra în poliția locală, iar ulterior a activat și în poliția federală. A fost inclusiv gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa. Potrivit specialiștilor, legăturile construite în acea perioadă i-ar fi oferit acces la protecția și complicitatea unor politicieni influenți.

A devenit partener al traficantului Rafael Caro Quintero și, împreună cu alți lideri ai lumii interlope, a contribuit la unificarea mai multor grupări care transportau droguri către Statele Unite. Astfel s-a consolidat cartelul din Guadalajara, condus de Félix Gallardo, care a ajuns să controleze o mare parte a rețelelor criminale din Mexic.

Potrivit platformei specializate Insight Crime, organizația a reprezentat un model dominant și a pus bazele multor activități de trafic de droguri desfășurate ulterior în regiune. Félix Gallardo a dezvoltat relații cu traficanți columbieni, inclusiv cu Pablo Escobar, și a coordonat transporturile de droguri către frontiera americană. Influența sa i-a adus porecla de „Nașul”.

Cartelul din Guadalajara a fost implicat în răpirea, torturarea și uciderea, în februarie 1985, a agentului sub acoperire al Agenției Antidrog din Statele Unite (DEA), Enrique Camarena Salazar. Crima a provocat o reacție puternică la Washington, iar autoritățile americane au făcut presiuni asupra Mexicului pentru identificarea și capturarea celor responsabili.

Rafael Caro Quintero a fost arestat în 1985, iar Félix Gallardo a fost prins în 1989. Acesta a fost condamnat la 37 de ani de închisoare pentru implicarea în asasinarea agentului DEA și executa, separat, o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil. Avea aproximativ 20 de afecțiuni, printre care hipertensiune, diabet și surditate. În 2022, președintele mexican de atunci, Andrés Manuel López Obrador, declara că fostul lider al cartelului se simțea „foarte rău”.

Un judecător recomandase ca acesta să își execute pedeapsa în arest la domiciliu, însă transferul nu a mai fost realizat din cauza unor probleme tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică. Félix Gallardo a rămas încarcerat la penitenciarul Puente Grande, din statul Jalisco.

Cartelul din Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar foștii săi lideri și colaboratori au format organizații regionale. Printre acestea s-a numărat și cartelul din Sinaloa, condus ulterior de Joaquín „El Chapo” Guzmán și Ismael „El Mayo” Zambada, ambii condamnați la închisoare pe viață în Statele Unite.