Coreea de Sud suspendă temporar joi, 19 noiembrie, decolările și aterizările aeronavelor și modifică programul bursei de valori pentru a le asigura elevilor liniștea necesară susținerii examenului național de admitere la universitate, potrivit agenției KBS. Restricțiile aeriene vor dura 35 de minute și vor coincide cu proba de înțelegere a limbii engleze, una dintre cele mai importante etape ale testării.

Decizia autorităților sud-coreene va afecta 130 de zboruri, dintre care 81 internaționale și 49 interne. În același timp, operatorul bursier Korea Exchange va amâna începerea tranzacțiilor cu o oră, o măsură prin care instituțiile se adaptează programului special din ziua examenului.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Transporturilor, toate decolările și aterizările vor fi suspendate între orele 13:05 și 13:40, ora locală. Măsura urmărește reducerea zgomotului produs de aeronave în timpul probei de ascultare și înțelegere a limbii engleze.

Restricțiile se aplică pe întreg teritoriul Coreei de Sud și vizează atât cursele interne, cât și pe cele internaționale. Aeronavele care se vor afla deja în zbor la începutul intervalului nu vor fi obligate să aterizeze, însă piloții vor trebui să mențină o altitudine de cel puțin trei kilometri pe durata testului.

Zborurile de urgență vor fi exceptate de la această măsură, pentru a nu fi afectate intervențiile care necesită transport aerian imediat.

Interdicția nu se limitează la avioanele comerciale. Aceasta include elicopterele și aeronavele ușoare, iar utilizarea dronelor va fi interzisă în întregul spațiu aerian al țării în intervalul stabilit. Restricția se aplică inclusiv operatorilor care dețin autorizații de zbor.

Măsurile speciale vor afecta și activitatea piețelor financiare. Potrivit informațiilor publicate de operatorul bursier Korea Exchange, tranzacționarea va începe joi la ora 10:00, cu o oră mai târziu decât în mod obișnuit, iar închiderea este programată pentru ora 16:30.

Modificarea programului face parte din seria de ajustări instituționale aplicate în ziua examenului, când autoritățile încearcă să reducă aglomerația și să limiteze orice factor care ar putea perturba desfășurarea probelor.

Testarea, cunoscută sub numele de Suneung sau CSAT (College Scholastic Ability Test), este examenul național de admitere la universitate din Coreea de Sud. În 2026, acesta este programat pentru 19 noiembrie și va fi susținut de 551.864 de candidați, în 1.312 centre de examinare din întreaga țară, potrivit agenției de presă Yonhap.

Probele se desfășoară între orele 8:40 și 17:45. Testul de înțelegere orală a limbii engleze este programat între 13:10 și 13:35, interval în care liniștea trebuie asigurată în toate centrele de examinare.

Rezultatele Suneung au o importanță majoră pentru admiterea la universități. În sistemul educațional sud-coreean, rezultatul obținut la acest examen poate influența accesul la instituțiile de învățământ superior și, implicit, perspectivele profesionale ale tinerilor.

Examenul din 19 noiembrie va determina și alte modificări în programul instituțiilor și al transportului public. Potrivit agenției Yonhap, autoritățile au solicitat instituțiilor publice și companiilor private să permită angajaților să înceapă programul după ora 10:00, pentru a reduce traficul în intervalul în care elevii se deplasează către centrele de examinare.

În zona metropolitană Seul, frecvența trenurilor de metrou va fi suplimentată între orele 6:00 și 8:10. De asemenea, vehiculele vor avea acces restricționat pe o rază de 200 de metri în jurul centrelor de examinare, iar echipaje de intervenție vor putea ajuta candidații care întâmpină dificultăți în a ajunge la timp.

Măsurile fac parte dintr-un plan național de organizare a examenului, coordonat de mai multe instituții guvernamentale.

Importanța Suneung în societatea sud-coreeană explică amploarea acestor măsuri. Admiterea la universitățile considerate prestigioase este extrem de competitivă, iar rezultatele examenului pot avea consecințe asupra parcursului academic și profesional al candidaților.

Pentru cele 35 de minute în care se desfășoară proba de engleză, autoritățile sunt pregătite să limiteze inclusiv activitățile aeriene, astfel încât zgomotul aeronavelor să nu afecteze concentrarea elevilor.