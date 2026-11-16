Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 16 noiembrie a.c., o masă rotundă la care a participat o delegație din partea Camerei de Comerț și Industrie Busan (Republica Coreea), condusă de președintele acesteia, dl. Yang Jae Saeng.

Întâlnirea, deschisă de Secretarul General al CCIR, Ovidiu-Ioan Silaghi, a avut ca temă dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Republica Coreea, cu accent pe cooperarea dintre porturile Constanța și Busan.

Secretarul General al CCIR a arătat că schimburile comerciale bilaterale au atins în 2025 aproximativ 831,46 milioane de euro, din care exporturi românești de circa 150 de milioane de euro și importuri din Coreea de aproximativ 682 de milioane de euro, și a evidențiat potențialul neexploatat din industria auto, echipamente electrice, IT, energie, agroalimentar, construcții și infrastructură.

„Pentru companiile coreene care doresc să își extindă prezența în Europa, Constanța poate fi o poartă importantă de intrare și distribuție a mărfurilor pe piața europeană. Având în vedere poziția Busanului, unul dintre cele mai importante centre maritime și logistice ale lumii, există un potențial considerabil de cooperare între cele două orașe-port”, a declarat Ovidiu-Ioan Silaghi.

CCIR a propus un parteneriat instituțional mai strâns cu Camera Busan, identificarea sectoarelor de interes comun și organizarea unor evenimente de afaceri dedicate companiilor din ambele țări.

La rândul său, Yang Jae Saeng a amintit că relațiile dintre cele două camere datează din 2005 și au fost consolidate în 2024 printr-un acord de cooperare. Oficialul coreean a subliniat că, de la stabilirea relațiilor diplomatice în 1990 și a parteneriatului strategic în 2008, cooperarea s-a extins de la componente auto și oțel la energie nucleară, industria de apărare, construcții și infrastructură. Busan, al doilea oraș al Coreei și cel mai mare port al țării, marchează anul acesta 150 de ani de la deschiderea portului și ocupă locul 7 în lume la traficul de containere.

„Busan este o poartă către Asia, iar Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră, este o poartă către Europa. O cooperare mai strânsă între porturile noastre ar putea deschide oportunități semnificative în transportul maritim și logistică, construcții navale și energie. Ar fi o onoare pentru noi să primim la Busan o delegație de afaceri a camerei dumneavoastră. Credem că o astfel de vizită ar încuraja schimburile în ambele direcții și ar ajuta companiile din cele două țări să construiască noi relații de afaceri”, a declarat dl. Yang Jae Saeng.