Trump și Xi, noi negocieri la Busan pentru reducerea tensiunilor comerciale

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping au avut joi o întâlnire la nivel înalt în orașul sud-coreean Busan, în încercarea de a reduce tensiunile comerciale și tehnologice dintre cele două mari economii ale lumii.

Întâlnirea, desfășurată la baza aeriană Gimhae, a avut loc la scurt timp după ce Trump a sugerat posibile schimbări în politica de apărare și comerț a Statelor Unite.

Reuniunea a reprezentat ultima etapă a turneului asiatic al președintelui american, care a inclus opriri în Malaezia și Japonia.

Potrivit oficialilor ambelor țări, discuțiile au vizat teme precumtarifele vamale, exporturile de tehnologie avansată și competiția pe lanțurile de aprovizionare.

„Cred că putem ajunge la un punct comun”, a declarat Trump reporterilor înaintea întâlnirii.

La rândul său, Xi Jinping a afirmat:

„Este o bucurie să te revăd după atâția ani... Chiar dacă apar fricțiuni între marile puteri, Statele Unite și China pot găsi modalități de a prospera împreună.”

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și patruzeci de minute și s-a încheiat cu o scurtă sesiune foto, fără ca părțile să ofere detalii despre conținutul discuțiilor. Trump a părăsit Busanul fără a răspunde întrebărilor presei.

Întâlnirea survine după zece luni de tensiuni marcate de taxe vamale reciproce, truce fragile și incertitudine pentru producători.

Trump a inițiat un nou val de tarife asupra importurilor chineze la începutul celui de-al doilea mandat, în februarie, în timp ce Beijingul a răspuns prin măsuri similare, afectând în special exporturile americane de produse agricole.

Pe fondul acestor confruntări comerciale, ambele părți au semnalat în mai o încercare de a menține dialogul deschis.

Observatorii economici descriu întâlnirea de la Busan drept una esențială pentru „resetarea globalizării în era post-COVID”, potrivit profesorului Tim Harcourt de la University of Technology Sydney.

Unul dintre subiectele cheie ale discuțiilor a fost competiția pentru producția de cipuri avansate. Washingtonul a restricționat accesul Chinei la semiconductoare de ultimă generație, iar Beijingul a reacționat prin măsuri menite să stimuleze producția internă și să reducă dependența de furnizorii americani.

Totodată, China a limitat exporturile de pământuri rare, elemente esențiale pentru industria electronică și energetică globală.

„Restricționarea acestor resurse ar putea opri întregi sectoare industriale”, a explicat Naoise McDonagh, cercetător la Edith Cowan University din Australia.

În paralel, Statele Unite au semnat acorduri cu Japonia, Malaezia și Australia pentru asigurarea accesului la aceste minerale critice.

Cu o zi înainte de întrevedere, Beijingul a reluat importurile de soia din Statele Unite – o mișcare considerată un semn de bunăvoință. În schimb, Trump este așteptat să ofere concesii în privința exporturilor de cipuri către China.

De asemenea, surse apropiate discuțiilor afirmă că părțile ar putea finaliza în curând un acord privind vânzarea operațiunilor TikTok din SUA, un subiect aflat de mult timp în centrul disputelor bilaterale.

Economiștii consideră că, deși o înțelegere finală ar putea fi fragilă, ea ar putea „reduce riscul unor decizii neașteptate în lunile următoare”, potrivit analistei Stefanie Kam de la S. Rajaratnam School of International Studies.

Deocamdată, nici Washingtonul, nici Beijingul nu au oferit detalii despre concluziile reuniunii. Însă analiștii cred că, indiferent de rezultatul imediat, întâlnirea de la Busan ar putea marca începutul unei noi faze în relațiile economice dintre cele două țări.