Adrian Veștea, răspuns după întrebările privind studiile sale

Premierul desemnat Adrian Veștea a răspuns întrebărilor legate de parcursul său educațional, după ce în spațiul public au apărut discuții privind facultatea absolvită la Brașov înainte ca instituția să obțină acreditarea. Premier desemnat a atras atenția că a obținut diploma de licență la Academia de Studii Economice București.

Dincolo de studii, Veștea a explicat că a activat în mediul privat înainte de a deveni primarul orașului Râșnov.

„Am absolvit o facultate din Braşov, mi-am dat licenţa la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti. Mai mult decât atât, am şi un masterat, sunt expert contabil, fac parte din corpul experţilor contabili, am profesat în mediul privat înainte de a fi primarul oraşului Râşnov, deci consider că tot ceea ce am parcurs sunt nişte etape normale”, a declarat Adrian Veștea.

Adrian Veștea a mai declarat că lucrează încă de la vârsta de 18 ani și că are o vechime îndelungată în muncă. De asemenea, acesta a menționat că face parte din generația care a efectuat stagiul militar obligatoriu.

„Mai mult decât atât, vreau să vă mai dau o informaţie, sunt unul dintre românii care munceşte de la 18 ani, am 52, deci am pe cartea de muncă o perioadă destul de însemnată şi mai mult decât atât, fac parte din categoria celor de vârsta mea care au făcut stagiu militar un an de zile”, a declarat Adrian Veștea.

Înainte de a intra în administrația publică și politică, Adrian Veștea a acumulat experiență profesională în mai multe domenii. La începutul carierei, a activat în sectorul silvic, desfășurându-și activitatea atât la Ocolul Silvic Râșnov, cât și în cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.

Ulterior, pentru o perioadă scurtă, a predat la Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” din Brașov. După experiența din învățământ, și-a continuat cariera în mediul privat, unde a ocupat funcții în domeniul economic. A lucrat la o companie din Codlea, iar mai târziu a preluat responsabilități de conducere financiară în calitate de contabil-șef.

Pe plan politic, Adrian Veștea este afiliat Partidului Național Liberal încă din anul 1994, fiind unul dintre membrii cu vechime ai formațiunii.