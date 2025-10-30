Trump solicită Pentagonului să reia testarea armelor nucleare „imediat”

Președintele Statelor Unite,Donald Trump, a anunțat că a cerut reluarea testelor nucleare americane, invocând necesitatea menținerii parității strategice cu alte puteri mondiale, precum Rusia și China.

Declarația a fost făcută miercuri seara, printr-o postare pe rețeaua Truth Social, chiar înainte de întâlnirea sa cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.

Trump a scris că a „instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor nucleare pe o bază egală”, adăugând că procesul „va începe imediat”.

În aceeași postare, fostul lider american a precizat că Statele Unite „au mai multe arme nucleare decât orice altă țară”, afirmând că acest lucru s-a realizat „inclusiv printr-o actualizare completă și renovare a armelor existente” în timpul primului său mandat.

Trump a argumentat că decizia este o reacție la programele de testare derulate de alte state.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază egală”, a afirmat el.

În același mesaj, Donald Trump a menționat:

„Datorită puterii distructive uriașe, am urât să fac asta, dar nu am avut de ales. Rusia este pe locul al doilea, iar China este un al treilea îndepărtat, dar va fi egală în cinci ani.”

Declarațiile vin la scurt timp după ce Trump a criticat Rusia pentru testarea unei rachete cu propulsie nucleară, despre care autoritățile ruse susțin că ar avea o rază de acțiune nelimitată.

Trump a subliniat că Statele Unite „nu se joacă” în privința apărării nucleare și a menționat că țara sa „testează rachete tot timpul”.

Potrivit relatărilor, anunțul a fost făcut chiar înainte ca avionul președintelui chinez să aterizeze în Coreea de Sud, pentru prima întâlnire directă dintre cei doi lideri după 2019.

În timp ce se afla la bordul elicopterului prezidențial Marine One, Trump a publicat mesajul care a stârnit atenție internațională.

Într-o discuție separată cu jurnaliștii, la bordul aeronavei Air Force One, el a afirmat că „Statele Unite nu se joacă” și a făcut referire la o presupusă prezență a unui submarin nuclear american „chiar în largul coastelor Rusiei”.

Întrebat despre noile teste anunțate de Moscova, Trump a declarat:

„Știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar lângă țărmurile lor. Nu trebuie să meargă 8.000 de mile, iar noi nu ne jucăm cu ei.”

Acesta a adăugat că nu consideră „potrivit” ca președintele rus Vladimir Putin să facă declarații provocatoare și a sugerat că Rusia „ar trebui să încheie războiul”, fără a oferi detalii suplimentare despre posibile sancțiuni.

Ultimul test nuclear al Statelor Unite a avut loc pe 23 septembrie 1992, la o instalație subterană din statul Nevada.

Proiectul, denumit „Divider”, a fost cel de-al 1.054-lea test nuclear american, conform Laboratorului Național Los Alamos. De atunci, SUA au menținut un moratoriu asupra testelor, instituit în perioada administrației George H. W. Bush, după încheierea Războiului Rece.

Potrivit Muzeului Național al Științei și Istoriei Nucleare, amplasamentul din Nevada, situat la 105 kilometri nord de Las Vegas, „ar putea fi autorizat din nou pentru testarea armelor nucleare, dacă este considerat necesar”.