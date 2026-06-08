O decizie de ultimă oră de la instanțele federale americane dă peste cap planurile administrației de la Washington privind imigrația. Un judecător federal a anulat taxa uriașă de 100.000 de dolari pe care președintele Statelor Unite, Donald Trump, o impusese pentru noile vize H-1B, anunță Reuters.

Aceste documente sunt esențiale pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare care doresc să muncească pe teritoriul american. Magistratul a ajuns la concluzia că măsura reprezintă o impozitare ilegală, pe care Congresul nu a autorizat-o niciodată.

Procesul a fost deschis în urma nemulțumirilor majore apărute după ce costurile pentru obținerea vizelor au explodat în mod artificial, blocând accesul companiilor la specialiști din diverse domenii tehnice și științifice.

Judecătorul districtual american Leo Sorokin din Boston a emis această hotărâre importantă într-un proces complex, intentat de 20 de procurori generali din state democrate. Aceștia au contestat în instanță taxa anunțată de Donald Trump în luna septembrie, o măsură care a crescut dramatic costul obținerii vizelor H-1B și a generat un val de critici în mediul de afaceri și în cel academic.

Programul H-1B este extrem de important pentru economia americană, oferind anual un număr de 65.000 de vize, la care se adaugă alte 20.000 de vize destinate exclusiv solicitanților cu studii superioare. Aceste permise de muncă sunt aprobate, de regulă, pentru o perioadă cuprinsă între trei și șase ani. Înainte ca ordonanța lui Trump să intre în vigoare, angajatorii care solicitau o astfel de viză pentru un lucrător străin plăteau taxe mult mai mici, cuprinse de obicei între 2.000 și 5.000 de dolari, sumele fiind calculate în funcție de diverși factori specifici.

Efectele acestei măsuri financiare drastice s-au văzut imediat pe piața muncii. Creșterea exorbitantă a taxei a descurajat puternic solicitările de vize H-1B, după cum arată documentele oficiale depuse la instanța de judecată. Situația devenise una critică pentru companii, care nu își mai permiteau să aducă experți din afara țării.

Până la data de 15 februarie, Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite primiseră doar 85 de plăți aferente taxei de 100.000 de dolari, o cifră infimă comparativ cu cererea din anii precedenți. Administrația de la Washington a recunoscut indirect eșecul sau blocajul generat, prezentând aceste date într-un document oficial depus în luna martie.

În încercarea de a-și apăra măsura, reprezentanții administrației au susținut în fața judecătorilor că taxa exorbitantă constituie, de fapt, o sancțiune pecuniară. Conform argumentelor oficiale, președintele ar avea autoritatea legală să impună o astfel de penalitate în temeiul legii federale privind imigrația, cu scopul clar de a restricționa intrarea anumitor cetățeni străini pe teritoriul SUA.

Totuși, magistratul Leo Sorokin, care a fost numit în funcție de fostul președinte democrat Barack Obama, a respins în totalitate această interpretare a textului legal. Judecătorul a concluzionat că suma respectivă nu poate fi considerată o simplă sancțiune, ci este în realitate un impozit mascat, pentru care liderul republican de la Casa Albă nu a avut nicio aprobare sau autorizație din partea Congresului SUA.

„În acest caz, substanța și aplicarea plății de 100.000 de dolari arată că este vorba de un impozit, indiferent de denumirea plății”, a scris judecătorul Leo Sorokin în hotărârea pe care a emis-o, desființând astfel una dintre cele mai controversate măsuri restrictive din domeniul imigrației din ultima perioadă.