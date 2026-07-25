Statele Unite se confruntă cu cea mai gravă situație privind rujeola din ultimele trei decenii și jumătate, după ce numărul îmbolnăvirilor confirmate a depășit recordurile înregistrate în ultimii ani. Datele publicate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, în primele șapte luni din 2026, au fost confirmate 2.318 cazuri de rujeolă, depășind deja bilanțul întregului an trecut.

Creșterea accelerată a infectărilor vine într-un context în care tot mai multe comunități înregistrează rate de vaccinare sub nivelul recomandat de specialiști.

Potrivit datelor oficiale, cele 2.318 cazuri confirmate în 2026 au fost raportate în doar șapte luni, depășind totalul de 2.289 de îmbolnăviri înregistrate pe parcursul întregului an, până de curând, aproape eliminate.

Potrivit datelor oficiale, cele 2.318 cazuri confirmate în 2026 au fost raportate în doar șapte luni, depășind totalul de 2.289 de îmbolnăviri înregistrate pe parcursul întregului an precedent. Anul trecut, epidemia a avut și consecințe tragice. Doi copii nevaccinați și-au pierdut viața din cauza rujeolei în statul Texas, iar un adult nevaccinat a murit în statul vecin, New Mexico. Specialiștii subliniază că boala poate provoca complicații severe, în special în cazul copiilor mici și al persoanelor vulnerabile.

De asemenea, autoritățile sanitare arată că SUA au raportat în ultimele 18 luni mai multe cazuri de rujeolă decât în precedenții 25 de ani la un loc,Rujeola nu mai este limitată la focare izolate. Aproximativ 45 de state americane au confirm ceea ce evidențiază amploarea actualului val epidemic.

Rujeola nu mai este limitată la focare izolate. Aproximativ 45 de state americane au confirmat cazuri, ceea ce demonstrează răspândirea virusului pe o arie extinsă.

Experții explică faptul că o țară își pierde statutul de eliminare a rujeolei atunci când aceeași tulpină a virusului circulă neîntrerupt timp de cel puțin un an. Din acest motiv, autoritățile urmăresc cu atenție evoluția focarelor și încearcă să limiteze transmiterea prin măsuri de sănătate publică și prin creșterea acoperirii vaccinale.

Specialiștii consideră că unul dintre factorii care au contribuit la reapariția rujeolei este creșterea reticenței față de vaccinare în ultimii ani. Pe fondul acestei tendințe, în unele comunități rata de imunizare a coborât sub pragul necesar pentru menținerea imunității colective.

În cazul rujeolei, aproximativ 95% din populație trebuie să fie vaccinată pentru a limita eficient răspândirea virusului și pentru a-i proteja pe cei care nu se pot vaccina din motive medicale. Atunci când acest prag nu este atins, riscul apariției focarelor crește semnificativ.

Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) este folosit de zeci de ani în programele de imunizare din numeroase țări și este considerat sigur și eficient de principalele organizații internaționale din domeniul sănătății.

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost criticat de o parte a experților în sănătate publică, aceștia susținând că unele dintre declarațiile sale și modificările aduse politicilor privind vaccinarea au îngreunat eforturile de limitare a focarelor.

În timpul audierilor din Congres, oficialul a susținut că fenomenul nu este specific Statelor Unite și că mai multe țări au întâmpinat dificultăți similare.

„Întreaga lume a avut cel mai grav an cu rujeolă”, a spus el.