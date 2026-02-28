Peste 1.100 de cazuri de rujeolă, înregistrate în SUA. Carolina de Sud se confruntă cu cel mai mai focar

Statele Unite au raportat peste 1.100 de cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din anul 2026, iar medicii avertizează că ar putea urma noi morți. Potrivit CNN, 96% dintre persoanele îmbolnăvite nu erau vaccinate.

În primele opt săptămâni ale anului, Statele Unite au înregistrat peste 1.100 de cazuri de rujeolă, cifra fiind de șase ori mai mare decât media anuală.

În acest context, medicii au avertizat că urmează noi decese. „Ne îndreptăm spre alte decese și este inadmisibil”, a declarat dr. Paul Offit, de la Spitalul de Copii din Philadelphia.

Majoritatea cazurilor raportate în SUA vizează persoane nevaccinate sau vaccinate incomplet. De asemenea, peste 80% dintre îmbolnăviri se înregistrează în rândul copiilor și adolescenților. „Copiii mor din cauza unei boli care poate fi prevenită prin vaccinare, deoarece părinții aleg să nu-i vaccineze”, a adăugat Offit.

Carolina de Sud se confruntă cu cel mai mai focar, cu aproape 980 de cazuri raportate din octombrie până în prezent. Spartanburg, unde ratele de vaccinare sunt scăzute, este zona cea mai afectată.

Autoritățile au semnalat complicații grave, printre care pneumonie, encefalită și îmbolnăviri în rândul femeilor însărcinate. Nu au fost raportate morți, însă statul avertizează că epidemia nu s-a încheiat.

Focare active se înregistrează și în Florida, Utah, Arizona, precum și pe coasta de vest. În 2026, jumătate dintre statele americane au raportat cazuri de rujeolă.

Din fiecare 1.000 de copii infectați, până la trei pot muri, iar unul poate dezvolta encefalită. Boala are o evoluție mai severă odată cu înaintarea în vârstă a pacientului. „Rujeola este o infecție gravă. Poate afecta orice copil sănătos”, a avertizat William Schaffner, de la Universitatea Vanderbilt.

Rujeola a fost declarată eradicată în Statele Unite în anul 2000, însă răspândirea actuală pune în pericol acest statut. Organizația Panamericană a Sănătății se va reuni în aprilie pentru a lua o decizie oficială.