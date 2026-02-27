SUA și Iranul raportează progrese semnificative în negocierile privind programul nuclear

A treia rundă de negocieri indirecte dintre Statele Unite și Iran s-a desfășurat pe 26 februarie, la Geneva, în contextul unei acumulări militare americane în Orientul Mijlociu și al declarațiilor recente ale președintelui Donald Trump privind programul nuclear iranian, potrivit NBC News.

Discuțiile au fost mediate de ministrul de externe al Omanului și au durat aproximativ șase ore, potrivit oficialilor implicați.

Două persoane familiarizate cu negocierile au declarat pentru NBC News că, din perspectiva administrației americane, discuțiile au fost „pozitive”, fără a oferi detalii suplimentare.

La rândul său, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că întâlnirea a reprezentat un pas înainte în analiza elementelor unui posibil acord.

„Per ansamblu, în aceste ore lungi și foarte intensive, s-au înregistrat progrese bune și am intrat într-o analiză serioasă a elementelor unui acord, atât în domeniul nuclear, cât și în privința sancțiunilor”, a declarat Araghchi.

Potrivit ministrului iranian, deși „există încă neînțelegeri, ceea ce este firesc”, ambele părți ar manifesta „o seriozitate mai mare în atingerea unei soluții negociate” comparativ cu rundele anterioare.

Araghchi a precizat că o nouă întâlnire ar putea avea loc „în aproximativ o săptămână”.

„Între timp, ambele părți trebuie să ia anumite măsuri, să pregătească documente și să se consulte cu capitalele lor. După aceea, următoarea sesiune va fi convocată”, a adăugat el.

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, a transmis pe platforma X că discuțiile s-au încheiat cu „progrese semnificative în negociere” și că vor fi reluate după consultări interne.

El a menționat că sunt așteptate discuții tehnice la Viena în cursul săptămânii viitoare.

Administrația americană a reiterat că obiectivul principal rămâne împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară.

Vicepreședintele JD Vance a declarat într-o conferință de presă:

„Principiul este foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară.”

El a adăugat: „Dacă încearcă să reconstruiască o armă nucleară, asta creează probleme pentru noi” și a susținut că Washingtonul a „văzut dovezi că au încercat exact acest lucru”.

Negocierile au avut loc în timp ce Statele Unite desfășoară ceea ce este descris drept cea mai amplă concentrare militară în Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

Președintele Donald Trump a declarat recent, în discursul său privind Starea Națiunii, că Iranul lucrează la dezvoltarea unor rachete care ar putea ajunge „în curând” pe teritoriul american și că încearcă să-și reactiveze programul nuclear, afectat de lovituri americane și israeliene anul trecut.

Teheranul a respins constant acuzațiile că ar urmări dezvoltarea unei arme nucleare. Autoritățile iraniene au calificat afirmațiile privind „ambitii nucleare sinistre” drept parte a unei serii de „minciuni mari”.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat: „Liderul nostru suprem a spus deja că nu vom avea deloc arme nucleare”, adăugând:

„Liderul unei societăți, un lider religios al unei comunități, nu poate minți.”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a afirmat la televiziunea de stat că „Iranul a intrat în negocieri cu deplină pregătire și seriozitate”.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat într-un interviu pentru Washington Post că este puțin probabil ca Statele Unite să fie implicate într-un conflict de durată cu Iranul.

„Ideea că vom fi într-un război în Orientul Mijlociu ani de zile, fără un sfârșit clar – nu există nicio șansă să se întâmple asta”, a spus el.

Totodată, a precizat:

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică. Dar depinde cu adevărat de ceea ce fac iranienii și de ceea ce spun.”

În paralel cu negocierile, administrația americană a impus noi sancțiuni legate de exporturile de petrol ale Iranului și de producția de rachete balistice.

De partea sa, Teheranul a subliniat că discuțiile trebuie să rămână concentrate exclusiv pe dosarul nuclear și a indicat că se așteaptă la ridicarea sancțiunilor în schimbul unor eventuale concesii.