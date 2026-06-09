Desemnarea recentă a europarlamentarului Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru de către Președintele României, Nicușor Dan, a stârnit reacții diverse în spațiul public.

În cadrul ultimei ediții a podcastului Hai România, Robert Turcescu, alături de Adrian Severin, a analizat declinul sistemului politic românesc, definind actuala stare a statului drept o „dictatură blândă, dar potentă”.

Dezbaterea a pornit de la anomalia politică sesizată de Robert Turcescu: deși electoratul s-a exprimat clar la urne, oferind majoritatea anumitor partide politice, jocurile de culise de la Palatul Cotroceni au impus un premier dintr-un partid care nici măcar nu a intrat în Parlament la alegerile generale.

„Poporul s-a pronunțat și a spus 'Tomac out'. Iar ăștia zic 'Tomac in'. Cum naiba s-a ajuns în situația în care votul poporului să nu mai conteze?”, a reacționat virulent Turcescu.

Adrian Severin a oferit o explicație sistemică pentru această criză a democrației românești și europene, argumentând că societatea a înlocuit elitele pregătite cu activiști fără experiență administrativă reală. Are loc o selecție inversă: sistemul actual nu mai selecționează valori, ci nonvalori sau antivalori.

Severin: „De aceea spun că democrația a intrat într-o criză de sistem. În momentul în care un organism produce niște anticorpi care îl distrug, care nu mai funcționează ca un sistem de apărare împotriva agresiunii agenților patogeni din afară, ci încep să distrugă organismul în sine, avem de-a face cu o boală autoimună; știți bine că există asemenea boli. În acel moment, propriul tău sistem este bolnav, nu mai vorbim de o îmbolnăvire cauzată de agenți străini.

Practic, democrația noastră a ajuns să răstoarne raportul dintre majoritate și minoritate, ceea ce este o aberație. A ajuns să nu mai selecționeze valori pentru a conduce, ci să promoveze antivalori sau nonvalori. Mai mult decât atât, nu este vorba doar despre un proces defectuos de selecție în care greșim rezultatul, ci asistăm la o distrugere sistematică a celor care ar putea, într-adevăr, să reprezinte valorile capabile să conducă statele și națiunile.”

Se poate vorbi despre dictatura minorităților în condițiile în care raportul natural dintre majoritate și minoritate a fost răsturnat, blocând voința reală a populației.

În timp ce puteri globale precum China își antrenează liderii zeci de ani, în Europa „poți să fii astăzi ONG-ist și mâine ministru.

Severin a concluzionat că instalarea noului executiv elimină orice dubiu privind caracterul democratic al regimului actual: „Odată cu numirea domnului Tomac este limpede. Avem o dictatură blândă. O dictatură laxă, o dictatură permisivă. Nu înseamnă numai mașini blindate și tancuri pe străzi.

Dar sistemul românesc actual este dictatura. Iar pentru a reveni la democrație sau meritocrație, avem nevoie de o revoluție.”