Nemulțumirea față de democrație se adâncește în Europa: Unul din cinci cetățeni ar prefera dictatura. Sondaj

Nemulțumirea față de modul în care funcționează democrația se adâncește tot mai multe în unele state europene, inclusiv în România. Un sondaj realizat de Institutul AboutPeople la cererea think tank-ului Progressive Lab arată că unul din cinci europeni ar vedea dictatura ca o soluție acceptabilă în anumite situații, iar unul din patru ar fi de acord ca un lider considerat eficient să le limiteze drepturile democratice.

Datele au fost colectate între 25 noiembrie și 16 decembrie 2025 și indică faptul că nemulțumirea nu se referă la principiile democratice în sine, ci la felul în care acestea sunt aplicate în practică.

Grecia conduce topul nemulțumirii, cu 76% dintre respondenți nemulțumiți de funcționarea democrației. Urmează Franța cu 68% și România cu 66%. În Suedia și Marea Britanie, nemulțumirea este mai redusă, cu 32%, respectiv 42%.

Profesorul Dimitris Papadimitriou, de la Universitatea din Manchester, a explicat că diviziunile tradiționale dintre Europa de Vest, de Est și de Sud devin mai puțin relevante, pe măsură ce tendințele politice converg.

Profesorul atrage atenția că dezvoltarea economică rapidă, cum este cazul României, nu se traduce automat în mai multă încredere în democrația liberală. În același timp, chiar și în state bogate, precum Suedia, instituțiile democratice resimt presiuni și încrederea publică scade.

Sondajul arată că 22% dintre respondenți ar accepta dictatura în anumite circumstanțe, iar 26% ar fi de acord ca un lider considerat capabil să limiteze drepturile cetățenilor. În ciuda acestor cifre, majoritatea europenilor, aproximativ 69%, resping regimurile autoritare.

Profesorul George Siakas, de la Universitatea Democritus din Tracia, precizează că aceste rezultate reflectă mai degrabă o nemulțumire față de elite și față de modul în care funcționează instituțiile, decât o respingere a democrației.

Încrederea în instituții scade, partidele pierd susținere

Nivelul de încredere în instituții rămâne scăzut, dar Uniunea Europeană se bucură de cel mai mare scor, 43%. Mass-media a obținut 27%, iar partidele politice doar 24%. În Grecia și România, mai mult de jumătate dintre respondenți se simt distanțați de partidele pe care le-au votat. În Suedia, procentul este de 32%.

Potrivit realizatorilor, rezultatele sondajului arată că la nivel european există o criză de încredere care favorizează ascensiunea curentelor populiste și naționaliste și ridică semne de întrebare asupra stabilității politice pe continent. Majoritatea cetățenilor continuă să susțină democrația, însă nemulțumirea față de funcționarea instituțiilor deschide teren pentru lideri autoritari și soluții radicale.