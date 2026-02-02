Cum văd românii impozitele pe proprietate, în comparație cu UE. Sondaj

Majoritatea românilor consideră că impozitele pe proprietate din România depășesc nivelul celor practicate în alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research.

Conform datelor, 62,4% dintre respondenți sunt de părere că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât cele din alte țări ale UE. În același timp, 14,5% cred că aceste impozite sunt mai mici, iar 10,8% consideră că nivelul impozitelor este aproximativ similar cu cel practicat în alte state membre.

Participanții la sondaj au fost întrebați și în ce măsură cred că o eventuală majorare a impozitelor pe proprietate ar putea duce la îmbunătățirea serviciilor publice oferite de primăria localității în care locuiesc.

Datele arată că 24,2% dintre respondenți consideră că majorarea impozitelor ar contribui la îmbunătățirea serviciilor publice în destul de mare sau în foarte mare măsură. Pe de altă parte, 44,5% spun că o astfel de creștere ar avea un impact foarte mic sau nu ar duce deloc la îmbunătățirea serviciilor publice locale.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a declarat că există o diferență semnificativă între percepția publică și situația reală a nivelului impozitelor pe proprietate în Uniunea Europeană.

„Datele INSCOP Research indică un decalaj major între percepția colectivă și realitatea fiscală europeană: majoritatea românilor consideră că impozitele pe proprietate sunt mai mari decât în alte state UE, deși România se află constant printre țările cu cele mai mici taxe pe proprietate din Uniune. Această diferență de percepție poate fi explicată fie prin lipsa de informații, fie prin dezinformare, fie printr-o problemă de raportare la stat. Percepția unei impozitări excesive reflectă, totodată, insecuritatea economică resimțită de o parte a populației, în condițiile unor venituri reduse și ale creșterii costului vieții, ceea ce face ca taxe obiectiv mici să fie resimțite ca împovărătoare”, a explicat Remus Ștefureac.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat în perioada 12–15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a cuprins 1.100 de persoane, reprezentative pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, pe principalele categorii socio-demografice.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Cercetarea a fost realizată la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.