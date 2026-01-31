Exclusiv. Impozitele locale și creanțele bugetare în 2026. Despre reguli, procese și practică

Anul 2026 aduce pentru contribuabilii din mai multe orașe mari din România majorări importante ale impozitelor pe proprietate. Deciziile consiliilor locale au fost adoptate în conformitate cu Codul fiscal, iar implementarea lor a început în primele luni ale anului.

În municipiile București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, impozitele pe clădiri rezidențiale au crescut între 60% și 90% față de nivelul de anul trecut, în timp ce în cazul clădirilor și terenurilor neîngrijite impozitele au ajuns, în unele cazuri, chiar la dublul valorii anterioare, fără a depăși limitele legale prevăzute de lege.

Contribuabilii trebuie să achite prima tranșă până la 31 martie 2026, termenul stabilit pentru plata impozitelor fără penalități. Cei care nu respectă termenele riscă dobânzi și penalități conform Codului fiscal, iar în cazul neplății restantele pot duce la declanșarea procedurilor de executare silită de către autoritățile locale.

Autoritățile locale explică aceste majorări prin necesitatea echilibrării bugetelor și reducerea dependenței administrațiilor de alocările de la bugetul de stat. Consiliile locale trebuie să gestioneze cheltuielile curente și să asigure finanțarea serviciilor publice, iar aplicarea plafoanelor legale permite ajustarea impozitelor în funcție de necesitățile bugetare ale fiecărui oraș.

În spațiul public, avocatul Gheorghe Piperea a exprimat critici privind modul în care aceste majorări sunt aplicate. În declarații recente, acesta a subliniat că utilizarea maximă a plafoanelor legale poate crea dificultăți pentru persoanele fizice cu venituri fixe, pentru micii antreprenori și pentru fermieri. Piperea a precizat că neplata impozitelor atrage dobânzi și penalități, iar în final poate urma executarea silită. Totodată, avocatul a anunțat că intenționează să inițieze acțiuni colective pentru contestarea hotărârilor consiliilor locale considerate excesive, semnalând că astfel de măsuri ar putea avea efecte sociale semnificative dacă sunt aplicate pe scară largă.

Legislația permite autorităților locale să cesioneze creanțele fiscale neîncasate către terți, cum ar fi firme specializate în recuperarea datoriilor. În aceste situații, datoria contribuabilului rămâne valabilă, însă creditorul se schimbă, iar recuperarea se face conform acelorași proceduri legale. Piperea avertizează că utilizarea frecventă a acestui mecanism, în contextul majorărilor mari, ar putea afecta proporțional contribuabilii și ar genera tensiuni sociale, mai ales în orașele cu cele mai ridicate creșteri.

Dezbaterile din acest an se concentrează astfel pe echilibrul dintre autonomia consiliilor locale și protecția contribuabililor. Statul susține că majorările sunt necesare pentru finanțarea serviciilor publice și respectarea disciplinei bugetare, iar contribuabilii au la dispoziție căi legale de contestare a deciziilor consiliilor locale. În același timp, critici publici și experți fiscali atrag atenția asupra riscurilor sociale și juridice ale aplicării maxime a plafoanelor, argumentând că monitorizarea impactului asupra cetățenilor este esențială pentru evitarea unor efecte negative.