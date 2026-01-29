O nouă escrocherie. Metoda prin care hoții îi conving pe oameni să le deschidă ușa

Polițiștii din Cluj au reținut patru bărbați suspectați că, în luna octombrie, au pătruns în locuința unui bărbat de 89 de ani din municipiul Cluj-Napoca, folosind un pretext inventat, și au plecat cu bani și bijuterii în valoare totală de 52.000 de lei. Informația a fost făcută publică joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Cluj-Napoca – Compartimentul Investigații Criminale au reținut, la data de 28 ianuarie, patru bărbați cu vârste între 19 și 41 de ani, din județele Cluj și Mureș, într-un dosar de furt calificat. Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă în urma unor cercetări care vizează un incident petrecut în luna octombrie a anului trecut, în municipiul Cluj-Napoca.

Ancheta a scos la iveală că doi dintre suspecți ar fi intrat fără drept în locuința unui bărbat de 89 de ani, profitând de vulnerabilitatea acestuia și inducându-l în eroare prin invocarea unei situații false. În același timp, ceilalți doi ar fi avut rolul de a supraveghea zona și de a oferi sprijin, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Surse judiciare au precizat că cei patru le-ar fi spus victimei că un porumbel ar fi rămas blocat în podul casei şi că este necesară verificarea interiorului locuinţei, sub acest pretext obţinând accesul în imobil.

În urma pătrunderii în locuinţă, suspecţii ar fi sustras suma de 40.000 de lei, precum şi bijuterii din aur aparţinând unei femei care nu se afla acasă în momentul comiterii faptei. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 52.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul a fost recuperat integral în data de 28 ianuarie, după identificarea celor patru bărbaţi. Activităţile desfăşurate în dosar au beneficiat de sprijinul procurorului de caz şi al poliţiştilor din cadrul IPJ Mureş.

Cei patru suspecţi au fost introduşi într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă, cercetările continuând sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.