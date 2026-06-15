Șofer străin, jefuit într-o benzinărie din Capitală. A rămas fără o sumă mare de dolari

Polițiștii din Capitală s-au mobilizat rapid, după ce un cetățean străin i-au sesizat că a fost victima unui jaf într-o benzinărie. S-au făcut percheziții și s-au pus în executare două mandate de aducere, după identificarea hoților.

Dosarul penal deschis de Secția 28 Poliție conține săvârșirea faptelor de furt calificat, complicitate la furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Sunt comise de trei infractori, dintre care doi au fost prinși în 13 iunie și azi ajuns după gratii. Suma mare de bani furată nu a fost recuperată.

Jaful de la benzinărie

În data de 8 iunie 2026, Secția 28 Poliție a fost sesizată, prin sistem 112, de către un cetățean străin, cu privire la faptul că, din interiorul autoturismului, i-ar fi fost sustrasă suma de 20.000 de dolari.

Investigațiile au pornit imediat și polițiștii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat, în vârstă de 20 de ani, sprijinit de alți doi bărbați, cunoscuți cu preocupări de natură infracțională.

Ancheta a stabilit că, la data de 8 iunie 2026, în jurul orei 14.00, după ce în prealabil l-ar fi urmărit în trafic pe șoferul străin, tânărul de 20 de ani, cu sprijinul altor doi bărbați, în vârstă de 35, respectiv 21 de ani, care l-au însoțit, a comis furtul sumei de 20.000 de dolari.

Având fața acoperită pentru a nu fi recunoscut, tânărul de 20 de ani, a coborât din mașină în benzinăria în care oprise și străinul, imediat după ce acesta intrase în incinta stației din Sectorul 2. Prin forțarea butucului portierei, hoțul a pătruns în interiorul autoturismului, de unde a sustras 20.000 de dolari, sumă aflată în torpedou.

Atât cel cu fața acoperită, cât și complicii care-l așteptau în mașină, au părăsit imediat benzinăria. La volan se afla un tânăr de 21 de ani, despre care polițiștii au stabilit în cursul anchetei că nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Doi hoți arestați, unul dispărut

„În vederea administrării materialului probator, la data de 13 iunie 2026, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Doi dintre bănuiți au fost depistați și conduși la sediul subunității, pentru audieri.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cu privire la cel de-al treilea bănuit, bărbatul de 21 de ani, sunt efectuate activități specifice în vederea depistării acestuia și luării măsurilor legale ce se impun”, a informat Poliția Capitalei.